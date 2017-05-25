Власти начали следить за школьниками на каникулах 25.05.2017, 9:19

Родители не скрывают своего возмущения.

Опека над детьми или тотальный контроль за семьей? С наступлением летних каникул ряд школ предложили родителям написать отчет: где и с кем их дети будут проводить время летом. Зачем учебным заведениям это знать, и как к этому относятся родители? На эти вопросы попытались ответить журналисты «Белсата» в своем расследовании.

Анкету для родителей с просьбой указать адрес и контактные номера телефонов лиц, с которыми ребенок будет в течение лета, Яну вручили в первой Фанипольской школе. У родителей же первоклассника такое нескромное любопытство вызвало протест.

«Я понимаю, что преподавателям это не нужно. Это нужно каким-то чиновникам из Министерства образования, которые сидят без дела, и им нечего еще проконтролировать. То есть они постоянно контролируют директоров школ, завуча, учителей, детей, вот теперь решили еще проконтролировать, а что же дети будут делать на каникулах», - полагает Андрей Козел, отец Яна.

Ненужное нововведение

По мнению родителей, обозначение персональных данных никак не повлияет на безопасность. В летний период дети - вне школьного наблюдения, и никто не поедет проверять, где и в каких условиях находятся ученики.

«Это также вмешательство в личную жизнь семьи. Родители отвечают за своего ребенка летом и почему мы должны давать отчет этой системе образования », - возмущается Ольга Чайчиц, мать Яна.

Попытка отследить школьников - инициатива школ?

«От Министерства образования такого распоряжения нет, но, может быть, школы инициативу такую проявляют, чтобы знать, где дети будут летом», - сообщили в Министерстве образования.

Тем не менее отчетов от родителей требуют не первый год не только в школах, но и в некоторых детских садах. И если раньше родителей просили указать географическое место пребывания ребенка, то с каждым годом список вопросов расширяется. Такое вмешательство специалисты связывают с бюрократичностью системы. Более половины из 440 тысяч специалистов, занятых в сфере образования, составляет административный персонал.

«Я думаю, именно эти люди, чтобы оправдать свое существование, просто выдумывают инструкцию и требуют ее выполнения. Это они просто имитируют деятельность», - уверяет Тамара Мацкевич из «Таварыства беларускай школы».

Родители же боятся контроля, так как иногда через школы власти оказывают давление на активных граждан. Буквально месяц назад, сославшись на 18-й декрет Лукашенко, педагоги 218-й минской школы пришли в семью политолога Алеся Логвинца, чтобы проверить его сына. С угрозами лишения материнских прав в апреле столкнулась и журналистка Лариса Щирякова.