Сильное видео с протестов в Венесуэле 2 25.05.2017, 9:34

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Фото: AFP

Отважный демонстрант увернулся от гранаты, брошенной в него опричниками Мадуро.

В Венесуэле продолжаются выступления против попыток Николаса Мадуро, крайне непопулярного преемника Уго Чавеса, сохранить свою власть путем переписывания конституции. Согласно последним данным, в результате стычек силовиков и протестующих погибло 55 человек, 1000 получили ранения.

Одной из последних жертв стал двадцатительний участник протестов, убитый гранатой со слезоточивым газом, брошенной силовиками, которая попала ему в грудь. Несмотря на то, что правительство утверждало, что он был якобы убит провокаторами, чтобы возложить вину на власти, генеральный прокурор Венесуэлы Луис Ортега заявил, что причиной смерти была именно граната, брошенная силовиками.

«Некоторым везет больше. Парень на видео вовремя увернулся от летящей в него гранаты. От смерти его отделяли секунды и каких-нибудь тридцать сантиметров», - пишет belaruspartisan.org.