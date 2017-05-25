Лукашенко не заметил, что он уже давно не президент? 8 25.05.2017, 9:47

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Журналисты обнаружили интересный формальный казус относительно полномочий диктатора.

В мае все прогрессивное человечество «отмечало» 20-летие со дня восхождения Александра Лукашенко на «спортивный престол» Беларуси. Обсуждение впечатляющих итогов этого славного правления было бурным и продолжительным, как аплодисменты на съезде КПСС после выступления Генсека. Но все же одна любопытная деталь от внимания общественности ускользнула, пишет «Салідарнасць».

Итак, Александр Лукашенко возглавил Национальный олимпийский комитет 15 мая 1997 года. Но поскольку должность президента НОК Беларуси формально является выборной, время от времени ему приходится продлевать вотум доверия. И если верить сайту НОК, последний раз отчетно-выборное собрание избирало Лукашенко аж 9 апреля 2010 года. Более 7 лет назад…

Учитывая, что де-юре должен существовать конкретный срок каденции, мы решили выяснить, сколько же действует мандат президента НОК. Однако с некоторых пор Устава Национального олимпийского комитета в открытом доступе нет.

Чтобы ознакомиться с этим замечательным документом, один из авторов статьи обратился непосредственно в НОК. Пресс-секретарь этой уважаемой организации Анастасия Маринина, проконсультировавшись с коллегами, вежливо сообщила, что «Устав Национального олимпийского комитета является внутренним документом, с которым имеют право ознакомиться члены НОК в стенах НОК».

Столь высокая степень конфиденциальности сама по себе вызывает определенное недоумение: чай, все-таки речь идет о НОК, а не о ЦРУ. Пришлось задать прямой вопрос: на какой срок согласно Уставу избирается президент Национального олимпийского комитета. Увы, ответ оказался уклончивым из серии «давайте подождем…»

Пришлось искать дальше. В репозитории Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины обнаружился текст лекции на интересующую нас тему, в которой, в частности, утверждалось: «Олимпийское собрание является высшим органом НОК. Олимпийское собрание проводится не реже одного раза в год, отчетно-выборное – раз в четыре года…»

Кстати, второй раз на пост президента НОК Александр Лукашенко избирался именно через четыре года – 27 марта 2001.

Третья блистательная победа на выборах в Национальном Олимпийском комитете была одержана главой Беларуси спустя еще три с половиной года – 25 ноября 2004.

Затем интервал резко увеличился. Полномочия Лукашенко в НОК на четвертый срок были продлены спустя пять с половиной лет… И с тех пор, как уже говорилось выше, прошло более семи!

Наконец, в распоряжении «Салідарнасці» оказался Устав НОК образца 2001 года. И в этом документе говорится ровно то же самое, что и в вышеупомянутой лекции:

«Олимпийское собрание является высшим органом НОК. Олимпийское собрание проводится не реже одного раза в год, отчетно-выборное – раз в четыре года…»

Учитывая специфику существующей системы, когда и куда более важные документы, чем Устав НОК, подвергаются правкам «в силу революционной необходимости», трудно утверждать, что полномочия Лукашенко в Национальном олимпийском комитете истекли и своевременно продлены не были. Однако едва ли возможно, чтобы глава НОК избирался на срок более 7 лет.

Поэтому правомерно задаться вопросом: «Лукашенко уже давно не президент НОК?»

Возможно, именно в силу этой причины очередное Олимпийское собрание созывается в скоропостижном режиме.

Впрочем, ясно, что в наших условиях де-факто Лукашенко является бессрочным руководителем НОК, и всякие формальности вроде устава организации ни на что в реальности вообще не влияют.

А казус с полномочиями явно будет решен уже в ближайшее время. Скорее всего, уже 30 мая Александр Лукашенко будет вновь избран на пост президента НОК. В пятый раз. Единогласно.