«Коммерсантъ»: С 1 июля Украина отменяет все поезда с Россией 35 25.05.2017, 9:54

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В «Белавиа» уже начали готовиться к увеличению пассажиропотока на направлении Москва — Минск — Киев.

Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля. Запрет активно продвигают секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко. Впрочем, как пишет «Коммерсантъ», официальное решение еще не принято.

Как изданию сообщил «источник, близкий к правительству Украины», предлогом для отмены пассажирских железнодорожных перевозок между странами станет нежелание «Российских железных дорог» (РЖД) «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины» (сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка).

В «Укрзализныця» не подтвердили, но и не опровергли изданию подготовку запрета. В РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.

Однако, как пишет «Ъ», в «Белавиа» уже начали готовиться к увеличению пассажиропотока на направлении Москва — Минск — Киев, ставшем приоритетным. «Сейчас мы ведем переговоры с аэропортами, чтобы они могли принять дополнительные рейсы», — сообщил источник в авиакомпании.

После расширения санкций против России, которое президент Порошенко подписал 16 мая, грузовые железнодорожные перевозки между странами были отменены. Что касается пассажирских перевозок, то на сегодняшний день пассажирские поезда российского формирования между двумя странами не курсируют, перевозки осуществляются составами «Укрзализныцы».

Запрет на прямое авиационное сообщение между Россией и Украиной украинские власти ввели в октябре 2015 года.