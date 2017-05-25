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Студент Кристиан Шинкевич убедил суд в своей правоте

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  • 25.05.2017, 9:59
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Кристиан Шинкевич
Фото: «Радыё Свабода»

Но решение декана об отчислении из БГПУ судья отменять не стала.

24 мая в суде Московского района Минска рассматривалось дело студенческого активиста Кристиана Шинкевича против БГПУ. Он жаловался на незаконное отчисление из университета, сообщает сайт spring96.org.

Заседание началось в 10 утра и продолжалась два часа. Во время его Кристиан представил доказательства того, что БГПУ неоднократно нарушил сроки ознакомления студента со своими решениями, в том числе и с решением об отчислении. Активист рассказал о том, что ему не была предоставлена возможность написать объяснительную записку, а также о других фактах нарушений.

Представители администрации университета, в свою очередь, представили акт, датированный 18 мая, который, по словам Кристиана, ранее нигде не фигурировал. В этом акте поясняется, что администрация университета не смогла ознакомить Шинкевича с его взысканиями якобы по причине того, что студент отсутствовал на занятиях.

Оглашая решение по делу, судья признала, что выговор декана не является дисциплинарной мерой, однако вместе с тем суд не имеет полномочий ее отменять. Результат суда - жалоба Кристиана на незаконное отчисление из вуза не удовлетворена в полном объеме.

Напомним, что Кристиан Шинкевич был брутально задержан на День Воли в офисе ПЦ «Вясна» во время инструктажа перед наблюдением за акцией. Его вместе с другими наблюдателями доставили в РУВД Первомайского района, но потом отпустили.

На следующий день, 26 марта, он был задержан снова, во время акции протеста на Октябрьской площади. Сутки он провел в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, а затем его осудили по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и дали штраф размером 20 базовых величин.

После этих событий, 28 марта, активист узнал, что его задним числом отчислили из университэта- на приказе ректора стояла дата 24 марта. Официальная причина - «неисполнение обязанностей учащегося». Однако Кристиан уверен, что он отчислен за общественную деятельность.


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