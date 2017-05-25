закрыть
25 мая 2017, четверг, 13:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как Кочанова себе зарплату повышает

25
  • 25.05.2017, 10:29
  • 5,218
Наталья Кочанова

Ни один белорусский чиновник не получает такие расплывчатые поручения от Лукашенко, как руководитель его администрации.

На днях Лукашенко встретился с главой своей администрации и дал ей поручения «оптимизировать и дебюрократизировать» госаппарат, а также «расставить точки над i» в ряде процессов. Что это за политика и каких результатов от нее ожидать?

На этот вопрос сайту «Наше мнение» отвечает эксперт в области государственного управления, руководитель исследований проекта BIPART (Белорусский институт реформы и трансформации) Инна Ромашевская:

- Пожалуй, ни один крупный белорусский чиновник не получает такие обтекаемые, расплывчатые поручения от Лукашенко, как руководитель его администрации. В данном случае Наталья Качанова. Это, конечно, может означать, что между Лукашенко и главой администрации существует особый коммуникационный код, скрывающий секреты государственной важности от непосвященных. Хотя, скорее, верно другое: любое указание Лукашенко – сколь угодно туманное – г-жа Кочанова способна уловить и перевести на язык постановлений и графиков. Любой руководитель знает, как важно иметь подчиненного, который способен схватить на лету и довести до ума начальственные идеи, которые, вероятно, даже в самом начальственном мозгу толком еще не оформились.

Что же касается мероприятий с участием Лукашенко, которые в самом ближайшем времени должны будут «расставить все точки над i» во всех сферах от ЖКХ до образования, то этот формат работы с правительством нам хорошо знаком. Можно ожидать, что будет заявлено о недопустимой ситуации, указано на необходимость проявлять заботу о народе, а также роздано несколько решительно звучащих поручений немедленно все поправить.

Впечатляющие сами по себе, эти мероприятия, к сожалению, не являются заменой полноценной государственной политике. Например, считается, что государственная политика должна быть системной и предсказуемой. Хотя, конечно, трудно говорить о предсказуемости, когда правительству вначале ставят заведомо невыполнимые поручения (например, добиться внезапного роста ВВП или средней зарплаты в тысячу рублей), а потом отчитывают за провалы и требуют немедленного исправления ситуации под угрозой тотальной отставки и «отрывания голов».

Что касается оптимизации числа госслужащих, то, как мы недавно узнали, в вертикали власти она уже завершена. Осталось дело за бюджетными организациями и силовыми структурами. «Отряд не заметил потери бойца», – можно воскликнуть по этому поводу, хотя сокращение трети чиновников во всех государственнных структурах по всей Беларуси (как первоначально казалось), каким-то образом неминуемо должно было отразиться на качестве их работы. Остается лишь поздравить г-жу Кочанову с успешным ходом оптимизации, а удержавшихся на своих местах госслужащих – с грядущим повышением заработной платы.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация