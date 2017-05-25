Как Кочанова себе зарплату повышает 25 25.05.2017, 10:29

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Наталья Кочанова

Ни один белорусский чиновник не получает такие расплывчатые поручения от Лукашенко, как руководитель его администрации.

На днях Лукашенко встретился с главой своей администрации и дал ей поручения «оптимизировать и дебюрократизировать» госаппарат, а также «расставить точки над i» в ряде процессов. Что это за политика и каких результатов от нее ожидать?

На этот вопрос сайту «Наше мнение» отвечает эксперт в области государственного управления, руководитель исследований проекта BIPART (Белорусский институт реформы и трансформации) Инна Ромашевская:

- Пожалуй, ни один крупный белорусский чиновник не получает такие обтекаемые, расплывчатые поручения от Лукашенко, как руководитель его администрации. В данном случае Наталья Качанова. Это, конечно, может означать, что между Лукашенко и главой администрации существует особый коммуникационный код, скрывающий секреты государственной важности от непосвященных. Хотя, скорее, верно другое: любое указание Лукашенко – сколь угодно туманное – г-жа Кочанова способна уловить и перевести на язык постановлений и графиков. Любой руководитель знает, как важно иметь подчиненного, который способен схватить на лету и довести до ума начальственные идеи, которые, вероятно, даже в самом начальственном мозгу толком еще не оформились.

Что же касается мероприятий с участием Лукашенко, которые в самом ближайшем времени должны будут «расставить все точки над i» во всех сферах от ЖКХ до образования, то этот формат работы с правительством нам хорошо знаком. Можно ожидать, что будет заявлено о недопустимой ситуации, указано на необходимость проявлять заботу о народе, а также роздано несколько решительно звучащих поручений немедленно все поправить.

Впечатляющие сами по себе, эти мероприятия, к сожалению, не являются заменой полноценной государственной политике. Например, считается, что государственная политика должна быть системной и предсказуемой. Хотя, конечно, трудно говорить о предсказуемости, когда правительству вначале ставят заведомо невыполнимые поручения (например, добиться внезапного роста ВВП или средней зарплаты в тысячу рублей), а потом отчитывают за провалы и требуют немедленного исправления ситуации под угрозой тотальной отставки и «отрывания голов».

Что касается оптимизации числа госслужащих, то, как мы недавно узнали, в вертикали власти она уже завершена. Осталось дело за бюджетными организациями и силовыми структурами. «Отряд не заметил потери бойца», – можно воскликнуть по этому поводу, хотя сокращение трети чиновников во всех государственнных структурах по всей Беларуси (как первоначально казалось), каким-то образом неминуемо должно было отразиться на качестве их работы. Остается лишь поздравить г-жу Кочанову с успешным ходом оптимизации, а удержавшихся на своих местах госслужащих – с грядущим повышением заработной платы.