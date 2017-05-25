Еще троим фигурантам «дела патриотов» продлили сроки следствия 2 25.05.2017, 10:37

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16 патриотов продолжает находиться за решеткой.

Правозащитному центру «Весна» 24 мая стало известно о продлении избранной меры пресечения в отношении нескольких фигурантов дела «Белого легиона».

Андрей Дундуков, задержанный 21 марта и находящийся в СИЗО-1, останется под стражей еще на четыре месяца, Владимир Федоров, задержанный 29 марта и находящийся в СИЗО КГБ, – на два месяца.

В течение дня появилась аналогичная информация относительно Сергея Стрибульского, который был задержан 21 марта и сейчас находится в СИЗО-1. Ему срок содержания под стражей продлен на два месяца.

Друзья Александра Евдахо, который был задержан 21 марта и находится в СИЗО-1, опубликовали отрывок из его письма, в котором он сообщает, что 20 мая был ознакомлен с бумагами о продлении срока содержания под стражей до 27 июля.

По информации, которой располагает ПЦ «Весна», на сегодняшний день лишь (один из 16-ти содержащихся под стражей фигурантов дела «о подготовке массовых беспорядков», руководитель Минской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и один из представителей Белорусского Национального Конгресса в Минске Сергей Кунцевич, не проходит по делу, возбужденному по статье 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования).

Как ранее стало известно сайту Charter97.org, политзаключенного Cергея Кунцевича в СИЗО пытали электрическим током.