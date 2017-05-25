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Иван Миклош: Мы сделали это в Словакии, и Украина ничем не отличается

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  • 25.05.2017, 11:01
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Иван Миклош

В Украине очень сильно гражданское общество, поддерживающее реформы.

Об этом пишет в статье для The Atlantic Council – американской неправительственной организации, обеспечивающей идеологию развития НАТО, – Иван Миклош, глава Стратегической консультативной группы поддержки украинских реформ, бывший вице-премьер-министр и экс-глава минфина Словакии.

Издание gordonua.com с разрешения The Atlantic Council опубликовало перевод статьи без сокращений.

На Западе многие люди готовы списать Украину со счетов. Они ошибочно полагают, что реформы в Украине стагнируют, коррупция широко распространена, и страна находится в состоянии войны. Но с реформами в Украине, безусловно, еще не покончено.

Чтобы понять перспективы Украины, сначала нужно осознать ситуацию в стране в 2014 году, когда реформы начались. Два десятилетия коррумпированной и беззаконной олигархической системы тянули Украину обратно, равно как и наследие семидесяти лет недееспособного коммунистического режима. Добавьте к этому аннексию Крыма, торговую войну, инициированную Россией, и подогреваемый ею военный конфликт на востоке Украины – и получите картину страны с серьезными препятствиями, которые стоят перед ней.

Но Украина выстояла и преодолела эти барьеры. После снижения на 17% ВВП страны в 2014-2015 годах экономика выросла на 2,3% в прошлом году – это увеличение превысило ожидания прогнозистов. Даже МВФ предсказывал только 1,5% роста ВВП в 2016 году.

Крупнейшие достижения страны в области реформ произошли в сферах макроэкономической стабилизации, очистки банковского сектора и, вопреки распространенному мнению, борьбе с коррупцией.

В условиях макроэкономической стабилизации резко сократился дефицит государственных финансов – с 10,5% ВВП в 2014 году до 2,2% в 2016-м; доля государственных расходов снизилась с более чем 50% ВВП в 2014 году до 40,6% в 2016-м; валюта стабилизировалась после перевода валютного режима с фиксированного на плавающий обменный курс; инфляция стабилизировалась.

Многие банки Украины раньше служили банкоматами для своих владельцев, которые привлекали депозиты, а затем распределяли их в качестве кредитов заемщикам, так их и не вернувшим; Государство тогда должно было покрыть убытки деньгами налогоплательщиков. Сегодня введены строгие правила надзора, и почти половина из 180 банков страны была закрыта, а другим пришлось увеличить уставной капитал. Крупнейший банк, «ПриватБанк», был национализирован после неудачных попыток увеличить капитализацию.

Чистка банков Украины была также одной из наиболее важных реализованных антикоррупционных мер. Коррупция по-прежнему является большой проблемой, но улучшения, которые имели место, не были мелкими или простыми.

Крупнейшим источником коррупции в стране было субсидирование цен на энергоносители, которое позволяло олигархам покупать энергию по низким ценам для домохозяйств и продавать ее по нерегулируемым ценам предприятиям или на экспорт, зарабатывая в процессе миллиарды; эта схема стоила государству примерно 10% ВВП в год. 1 мая 2016 года действовавшие субсидии для домашних хозяйств были аннулированы – на год раньше, чем предусмотрено программой МВФ.

Кроме того, за последние три года Украина отменила более 3 тыс. нормативных актов, которые были базой для коррупции и давления на бизнес. Количество разрешительных документов было сокращено на 40%, лицензионных документов – на 46, а обязательных сертификатов – на 90%.

Третьим основным источником коррупции были государственные закупки. Начиная с 1 августа 2016 года все государственные учреждения в Украине должны использовать электронную аукционную систему ProZorro. ProZorro делает закупки полностью прозрачными и минимизирует пространство для коррупции. В прошлом году система получила престижную награду World Purchasing Awards.

Дела идут в правильном направлении в сфере правосудия. Начали действовать новые антикоррупционные агентства, поддерживаемые западными странами. В частности, Национальное антикоррупционное бюро было достаточно эффективным, инициировав первые в стране случаи преследования на высоком уровне. Все государственные служащие и должностные лица обязаны показывать свое имущество и доходы в электронных декларациях. Широкая и амбициозная судебная реформа была запущена в 2016 году.

Но история реформ еще не закончена, и многие другие области по-прежнему требуют внимания. В Украине более 3 тыс. государственных предприятий, и в сфере приватизации наблюдается небольшой прогресс. Либерализация рынка земли была отложена – семи миллионам частных владельцев 28 млн га земли запрещено продавать свои участки в течение более чем пятнадцати лет, а макроэкономическая стабильность по-прежнему остается хрупкой.

Как и везде, реформы в Украине – это в основном политический вопрос, а не технический. К счастью, в Украине было несколько администраций, ориентированных на реформы. В первые два года после Евромайдана реформы продвигали правительства премьер-министра Арсения Яценюка, в том числе сам премьер и его министры финансов и экономики иностранного происхождения Наталия Яресько и Айварас Абромавичус, а также Валерия Гонтарева, глава Национального банка.

После смены правительства в апреле 2016-го премьер-министр Владимир Гройсман и несколько его ключевых министров стали главной движущей силой реформ. Положение Гройсмана сложное, но он демонстрирует сильные лидерские качества и коммуникативные навыки, у него есть видение, воля и смелость провести необходимые реформы. В свой второй год премьерства он затронет некоторые слабые места Украины, в том числе реформы в сфере пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования.

Более широкая поддержка в парламенте станет ключом к успеху реформ в Украине, равно как и назначение реформаторов на две ключевые позиции, которые за последнее время стали вакантными: главы Национального банка и главы Фонда государственного имущества, органа, ответственного за приватизацию. К счастью, в Украине также очень сильно гражданское общество, выступающее за реформы, а также есть поддержка западных стран и аффилированных международных финансовых институтов.

Украина может это сделать. Мы сделали это в Словакии, и Украина ничем не отличается.


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