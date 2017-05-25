Белоруска дважды пыталась прорваться через границу с салом 4 25.05.2017, 11:37

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Белоруска пыталась провезти из Украины 300 кг сала.

Первую попытку белоруска предприняла, следуя из Украины на автомобиле Renault через пункт пропуска «Новая Гута», сообщили в Государственном таможенном комитете.

При проведении таможенного контроля сотрудники Гомельской таможни обнаружили под вещами на сидениях, в картонных коробках и в детской люльке более 170 кг соленого сала.

40-летняя гражданка вину признала полностью, сообщила о своем намерении избежать уплаты таможенных платежей. Решением суда она была привлечена к ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси. Вскоре после состоявшегося суда женщина вновь въезжала в Беларусь по «зеленому» коридору через пункт пропуска «Новая Гута».

В этот раз она следовала за рулем микроавтобуса Ford Transit. Гомельские таможенники совместно с должностными лицами отделения пограничного контроля под обшивкой крыши автомобиля обнаружили размещенные в антисанитарных условиях по всему периметру межпотолочного пространства пласты соленого сала массой около 120 кг.

На данный товар отсутствовал и ветеринарный сертификат, подтверждающий безопасность продукта. Материалы дела в отношении гражданки Беларуси, совершившей спустя неделю после полученного взыскания повторное административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.14.1 КоАП, будут направлены на рассмотрение в суд Центрального района Гомеля.