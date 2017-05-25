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Как белоруска 22 года отработала в медицине и стала ремесленником

  • 25.05.2017, 12:05
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В 40 лет «с хвостиком» и инвалидностью Светлана Кузьмичева оказалась за «бортом» в городе с высоким уровнем безработицы.

Светлана Кузьмичева 22 года проработала помощником врача-гигиениста, прежде чем рискнула посвятить все свое время тому, что действительно любит — рукоделию. «По деньгам я ничего не потеряла, а наоборот, осталась в большом плюсе», — говорит tut.by Светлана.

«Мечта стать модельером не сбылась, родители выбрали для меня медицину»

— В детстве я безумно любила вырезать бумажных куколок и одежду для них: у моих моделей был просто шикарный гардероб! Когда подросла, взялась за спицы и крючок. К советской школьной форме было связано с десяток воротничков и манжет, которые менялись чуть ли не каждый день. А для дискотек и повседневной жизни вязала свитера, жилеты и туники. Модели приходилось искать в советских журналах вроде «Крестьянки» или «Работницы и селянки». Зарубежные издания были дорогим удовольствием. Стыдно признаться, но иногда находила такой выход: шла в местную библиотеку, где работала моя тетя, просматривала всем известный журнал «Наука и жизнь» (в котором всего лишь один разворот был посвящен вязанию, но зато все модели были взяты из «Сандры», «Верены» и других недоступных для нас изданий) и аккуратно вырывала нужные странички, а журнал ставила на полку. Да простит мне этот грех моя тетя! Это была крайняя мера на случай, когда встречались очень сложные схемы, чтобы не перерисовывать их в тетрадь — ведь принтеров и сканеров тогда еще не было.

Но моей мечте стать модельером сбыться не пришлось. В Витебский государственный технологический университет меня не пустили родители. С детства я имею проблемы со здоровьем, поэтому мама и папа выбрали для меня медицинское направление. Я окончила Молодечненский государственный медицинский колледж по специальности медицинской сестры и фельдшера. После этого 22 года проработала помощником врача-гигиениста в центре гигиены и эпидемиологии Молодечно.

«Знакомые крутили пальцем у виска, когда узнавали, что я уволилась»

— 12 мая 2016 года я написала заявление об увольнении. Вот так, в 40 лет «с хвостиком», с третьей группой инвалидности я оказалась за «бортом» в городе с высоким уровнем безработицы. Конечно же, это был стресс. Многие знакомые крутили пальцем у виска, когда узнавали, что я уволилась (впрочем, и до сих пор продолжают).

Но я решила делать то, что нравится: заниматься рукоделием. Теперь мои изделия греют душу людям даже далеко за пределами нашей страны: в Израиле, Швеции, Германии, Прибалтике, США, Молдове… А мои работы стали печатать в белорусских и российских журналах. И знаете, бывает же такое совпадение! Однажды я участвовала в выставке-ярмарке в курортном городке Нарочь, и ко мне подошла пожилая женщина. Она долго и с любопытством рассматривала мои изделия, подходила один раз, второй, третий… Я предложила ей подобрать сувенир, на что получила вежливый ответ: «Знаете, я обошла всех мастеров, но ваши работы произвели на меня самое большое впечатление!» Когда женщина представилась, я опешила. Да-да! Она оказалась редактором той самой колонки, страницы которой я частенько вырывала в журнале «Наука и жизнь» — Любовь Берсенева.

К сожалению, в ремесленной деятельности сегодня далеко не все радужно, но все проблемы решаемы. Зато благодаря своему хобби я познакомилась со многими интересными людьми, которые не считают мое увлечение смешным или несерьезным. Порой я скучаю по своей прошлой работе в медицине и некоторым коллегам, с которыми прожила 22 года бок о бок. Но по деньгам, по сравнению с работой на 0,5 ставки, я ничего не потеряла, а наоборот, осталась в большом плюсе. Поясняю: после того, как я перевелась в отделение гигиены детей и подростков, практически вся зарплата уходила на мои лекарства. Ведь после проверок детских садов и других учреждений образования я обязательно заболевала. А сейчас мой заработок напрямую зависит от меня. И если раньше хватало на «молоко и хлеб», то сейчас можно себе позволить и «маслице».


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