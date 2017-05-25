закрыть
25 мая 2017, четверг, 13:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Продукты, с которыми связаны самые популярные мифы о похудении

1
  • 25.05.2017, 12:30

Диетологи развенчали наиболее распространенные заблуждения переходящих на здоровое питание людей.

Об этом пишет издание 03info.com.

Яйца.

Диетологи утверждают, что яйца насыщены омега-3 жирными кислотами, снижающими холестерин. Омега-3 жирные кислоты – это химическая субстанция, участвующая в образовании миелиновых оболочек нервов, которые помогают двигаться по ним нервным импульсам. Самые необходимые организму жирные кислоты содержатся в красной рыбе.

Свекла.

Этот корнеплод содержит витамины С, фолиевую кислоту, клетчатку, антиоксиданты, которые борются с раком. Однако в свекле много оксалатов, солей щавелевой кислоты. Избыточное потребление свеклы может привести к развитию мочекаменной болезни почек.

Винегрет.

Принято считать, что данный овощной салат подходит тем, кто сидит на диете. Однако именно в нем, как ни странно, мало витаминов, к тому же он возбуждает аппетит. В процессе варки в овощах разрушаются грубые волокна и витамины. И чем мягче становятся овощи после варки, тем меньше полезных веществ в них остается.

Хлеб и злаки.

Существует распространенный миф, что чем больше злаков в хлебе, тем он полезнее. Однако полезность вычисляется не количеством злаков в составе булки, а тем, как смолото то зерно, из которого ее пекли. Полезнее всего хлеб из муки грубого помола или цельнозерновой муки.

Морковь.

В этом овоще много клетчатки и бета-каротина, поэтому принято считать, что его можно использовать и для лечения запоров, и для улучшения зрения. Свежий продукт содержит всего 30 килокалорий на 100 граммов, но при варке клетчатка моркови распадается на простые сахара.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация