Продукты, с которыми связаны самые популярные мифы о похудении

Продукты, с которыми связаны самые популярные мифы о похудении1
- 25.05.2017, 12:30
Диетологи развенчали наиболее распространенные заблуждения переходящих на здоровое питание людей.
Об этом пишет издание 03info.com.
Яйца.
Диетологи утверждают, что яйца насыщены омега-3 жирными кислотами, снижающими холестерин. Омега-3 жирные кислоты – это химическая субстанция, участвующая в образовании миелиновых оболочек нервов, которые помогают двигаться по ним нервным импульсам. Самые необходимые организму жирные кислоты содержатся в красной рыбе.
Свекла.
Этот корнеплод содержит витамины С, фолиевую кислоту, клетчатку, антиоксиданты, которые борются с раком. Однако в свекле много оксалатов, солей щавелевой кислоты. Избыточное потребление свеклы может привести к развитию мочекаменной болезни почек.
Винегрет.
Принято считать, что данный овощной салат подходит тем, кто сидит на диете. Однако именно в нем, как ни странно, мало витаминов, к тому же он возбуждает аппетит. В процессе варки в овощах разрушаются грубые волокна и витамины. И чем мягче становятся овощи после варки, тем меньше полезных веществ в них остается.
Хлеб и злаки.
Существует распространенный миф, что чем больше злаков в хлебе, тем он полезнее. Однако полезность вычисляется не количеством злаков в составе булки, а тем, как смолото то зерно, из которого ее пекли. Полезнее всего хлеб из муки грубого помола или цельнозерновой муки.
Морковь.
В этом овоще много клетчатки и бета-каротина, поэтому принято считать, что его можно использовать и для лечения запоров, и для улучшения зрения. Свежий продукт содержит всего 30 килокалорий на 100 граммов, но при варке клетчатка моркови распадается на простые сахара.