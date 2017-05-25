Продукты, с которыми связаны самые популярные мифы о похудении 1 25.05.2017, 12:30

Диетологи развенчали наиболее распространенные заблуждения переходящих на здоровое питание людей.

Об этом пишет издание 03info.com.

Яйца.

Диетологи утверждают, что яйца насыщены омега-3 жирными кислотами, снижающими холестерин. Омега-3 жирные кислоты – это химическая субстанция, участвующая в образовании миелиновых оболочек нервов, которые помогают двигаться по ним нервным импульсам. Самые необходимые организму жирные кислоты содержатся в красной рыбе.

Свекла.

Этот корнеплод содержит витамины С, фолиевую кислоту, клетчатку, антиоксиданты, которые борются с раком. Однако в свекле много оксалатов, солей щавелевой кислоты. Избыточное потребление свеклы может привести к развитию мочекаменной болезни почек.

Винегрет.

Принято считать, что данный овощной салат подходит тем, кто сидит на диете. Однако именно в нем, как ни странно, мало витаминов, к тому же он возбуждает аппетит. В процессе варки в овощах разрушаются грубые волокна и витамины. И чем мягче становятся овощи после варки, тем меньше полезных веществ в них остается.

Хлеб и злаки.

Существует распространенный миф, что чем больше злаков в хлебе, тем он полезнее. Однако полезность вычисляется не количеством злаков в составе булки, а тем, как смолото то зерно, из которого ее пекли. Полезнее всего хлеб из муки грубого помола или цельнозерновой муки.

Морковь.

В этом овоще много клетчатки и бета-каротина, поэтому принято считать, что его можно использовать и для лечения запоров, и для улучшения зрения. Свежий продукт содержит всего 30 килокалорий на 100 граммов, но при варке клетчатка моркови распадается на простые сахара.