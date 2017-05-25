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В стенах Кремля царит паранойя

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  • Саша Сотник
  • 25.05.2017, 12:50
Саша Сотник

Российский «царь» помутился рассудком на теме собственной безопасности.

То, что мы сейчас наблюдаем в Кремле, называется «смятением элит».

Путин, действительно, надоел до малиновых чертей. Надоел практически всем. В стенах Кремля царит паранойя. Плешивец никому не доверяет.

Достаточно вспомнить фотографию от 9 мая 2017 года, когда Шойгу стоит рядом с Путиным на трибуне, и у него заклеен клинок кортика. То есть, «царь» помутился рассудком на теме собственной безопасности. Съехал окончательно.

Он непредсказуем, никто не знает, когда, где он появится, и он ли это будет или кто-нибудь из двойников, которых у Путина то ли три, то ли - четыре. То есть, эта тварь шельмует не только страну, но и собственное окружение.

Это как в классической голливудской ситуации с зеркалами: повсюду - путинские отражения, и в какую сторону открывать огонь на поражение - совершенно не понятно. Стрельба наугад равнозначна самоубийству. Грубо говоря, пришел ты на встречу с ним и вонзил ему в горло карандаш, а это - двойник, а подлинный сидит в бункере, смотрит видеотрансляцию и делает выводы: «Вот еще один нелояльный на меня покусился...» И кто в такой ситуации рискнет подставиться?

В общем, ситуация патовая. Осточертевший параноик рулит, и никто не знает: что завтра взбредет в его плешивую голову: внезапно приложиться к мощам или вылететь на бомбежку Воронежа?

Остается надеяться на постельничьего, который внезапно обидится и задушит уродца простыней на сон грядущий. Хотя мечтать, конечно же, не вредно...

А время идет. Часики тикают. Страна летит в пропасть - весело и с ветерком...

Саша Сотник, «Фейсбук»


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