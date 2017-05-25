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Как родители витебских школьников победили чиновиков

  • 25.05.2017, 13:01
Фото: Саша Май

Чиновники пугали родителей «милицией», но отступили.

Уже не первый месяц среднюю школу №33 в Витебске по проспекту Черняховского буквально лихорадит. В начале апреля родители узнали, что планируется закрыть факультативы музыкальной направленности. Почти 200 человек поставили свои подписи под открытым обращением за сохранение факультативов, которое затем разместили в социальных сетях и разослали по различным инстанциям вплоть до администрации Лукашенко, пишет vkurier.by.

Когда об этой инициативе стало известно администрации школы, начались разбирательства, было организовано собрание, которое посетили и начальник управления образования облисполкома Дмитрий Хома, и начальник отдела образования, спорта и туризма Витебского горисполкома Игорь Кирютенко.

Получили родители и письменные ответы на свое официальное обращение обращение. Полностью идентичные и из одной инстанции – витебского горисполкома за подписью заместителя председателя Петра Подгурского.

В сообщении чиновника указывается, что на 2017-2018 год факультативные занятия музыкальной направленности будут сохранены, хотя родителям известно, что уже нескольким учителям музыки не продлили контракты. А у тех ребят, которые идут в первый класс, музыкальных факультативов уже не будет.

Родители считают, что выиграли первое сражение, но сомневаются, удастся ли победить в войне. Чтобы узнать о ситуации из первых уст, мы встретились с родителями тех детей, которые посещают среднюю школу №33.

Поговорить пришли несколько человек, которые просили не называть их имен и фамилий, так как боятся, чтобы их инициатива не отразилась на детях.

В СШ №33 обучается больше 500 человек, многие занимаются музыкой. Раньше школа имела музыкальный уклон, сейчас же считается общеобразовательной с факультативными занятиями музыкой. Именно ради них сюда приезжают детки с микрорайнов «Медцентр» и «Билево», с поселка Тарный. Занятия музыкой в школе бесплатные в виде групповых или индивидуальных факультативов.

У большинства детей дома есть музыкальные инструменты. Ученики школы выступают в театре «Лялька» и на различных мероприятиях, принимают участие в конкурсах, в том числе и международных, где занимают призовые места.

Как узнали родители, оборудованные музыкальные классы планируется отдать под нужды ДШИ №5, учителя из которой и будут вести музыкальные факультативы для учеников школы №33, правда, при условии, если у них в классах останутся места. Кто не попадет в число «счастливчиков» – пожалуйте во дворцы пионеров.

Так постепенно потеряют работу и учителя школы. Первыми под непродление контракта попадут совместители, пенсионеры и те, кто работает на «декретном месте».

«Информация о собрании на стенде появилась лишь накануне в 5 часов вечера, когда все дети учатся в первую смену, – рассказали родители. – Думаем, это было сделано специально, чтобы никто о нем не узнал. Но кто-то из родителей увидел, и информация стала быстро распространяться. Мы поделили списки и обзвонили всех. В результате пришли не только родители сегодняшних учеников, но и выпускники, и бывшие учителя. В актовом зале даже не хватило мест, люди были вынуждены стоять».

На собрании чиновники говорили о том, что не знали о сложившейся ситуации, что сокращение факультативов связано с введением нормативного финансирования учреждений образования, проект которого апробируется в Беларуси. Согласно ему, школе выделяется ровно столько средств, сколько детей в ней обучается, а большое количество индивидуальных факультативов нормативным финансированием не предусмотрено.

«Собрание получилось очень эмоциональным. Практически каждая мама хотела высказаться, многие еле сдерживали слезы, – вспоминали родители. – А чиновники нам в открытую в конце сказали: «Зачем вы написали столько писем во все инстанции? Все равно они все к нам вернулись».

После всего случившегося в школе начались проверки. Контролируется, чтобы ученик даже на пару минут не опаздывал или не уходил раньше с индивидуального факультатива, без согласия законных представителей в школе детей опрашивают, хотят ли они заниматься музыкой и есть ли у них дома музыкальный инструмент.

Многие считают, что процесс оптимизации в школе изначально был сделан неправильно. Ведь можно было бы провести общее образование, объяснить, что такова политика государства и вместе искать варианты разрешения ситуации. Например, сделать факультативы частично платными, привлекать в школу больше учеников, организовывать для желающих из других школ платные занятия, открыть вторую смену, набирать параллельно обычные и музыкальные классы или вернуть школе музыкальный уклон, раз уж есть оборудованные классы, профессиональные учителя и желающие здесь учиться и доплачивать в месяц необходимые 10-15 рублей. Варианты есть.

«Мы помогли бы, чем смогли. Но в этом должна быть личная заинтересованность директора, которой, к сожалению, нет, – сделали вывод родители. – Похожая ситуация была в прошлом году в 3-й гимназии, но там директор отстояла свою школу, увеличив число финансирования за счет большего количества детей».

Наши собеседники с болью рассказали, психологическая атмосфера в школе сейчас оставляет желать лучшего. Учителя боятся комментировать ситуацию, чтобы не быть уволенными, а родители стали чуть ли не врагами народа:

«Нам в открытую сказали, что если увидят, что мы на крыльце собираемся группой, то на нас могут вызвать милицию за несанкционированный митинг. Намекнули, что и на успеваемости детей наши действия могут отразиться. Согласитесь, не все могут решиться подставить своего ребенка».

Родители признаются, что если ситуация не изменится, они просто заберут своих детей, переведут их или в школы, куда уйдут их учителя, или в учреждения образования поближе к дому, ведь через весь город они ездят сюда только из-за музыки.

Возможность платить за два индивидуальных занятия по 48 рублей, конечно, есть не у всех, ведь сегодня многие семьи в сложившейся ситуации буквально выживают, экономя каждую копейку:

«Мы всегда идем навстречу администрации школы. Взнос на попечительский счет – пожалуйста, сделать ремонт класса своими силами – не вопрос. Мы фактически уже заплатили этим за факультативы. Накануне первого сентября нам и вовсе сказали, что либо мы будем учиться во вторую смену, либо срочно соберем деньги на мебель для первоклассников и тогда останемся на первую. Собрали. Почему же сейчас нам не хотят сделать добро?».

Ну а мы будем следить за развитием ситуации.

Также предлагаем вам прочесть, что думают о современной школе ученики и их родители, и узнать мнение специалистов и простых людей по поводу того, что детей в школу могут принимать с пяти лет.

Еще одна обсуждаемая тема – начало школьных занятий с 9 часов утра. А что говорят учителя и родители школьников о шестом школьном дне, смотрите здесь.


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