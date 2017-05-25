Австралийский психолог рассказал семь способов, как улучшить память 25.05.2017, 13:06

Эти трюки помогут вам запоминать гораздо больше, но придется приложить немного усилий.

Один из самых распространенных мифов о памяти — что ее якобы нельзя улучшить с помощью тренировок. Но это не так. Догадываюсь, почему этот миф стал так популярен («Если я ничего не могу поделать, нет смысла и пытаться»).

На самом деле, существует множество способов улучшить память. Или просто извлечь максимум из того, что уже есть, пишет (перевод – nv.ua) австралийский психолог Райан Андерсон.

Ученые обнаружили, что одна из наиболее распространенных методик изучения материала сводится к тому, что человек подчеркивает важное (или читает материал), потом перечитывает текст и свои заметки. Чтобы перечитать текст и выделить главное, нужно не так уж много усилий. Именно поэтому эта техника настолько неэффективна — мало усилий. Не скажу, что это совсем бессмысленно, но есть варианты получше. Предлагаю семь подтвержденных наукой способов улучшить свою память, хорошо сдавать экзамены, поражать людей своими способностями и просто больше запоминать. Некоторые из этих трюков призваны не столько заменить ваши нынешние подходы к изучению материала, сколько послужить для них подспорьем.

1. Спите после учебы

Сразу после того, как вы что-то выучили или сделали что-то новое, ваша память свежа, и вы довольно четко можете все воссоздать. Но спустя какое-то время, после того как вы сделали/прочитали/выучили что-то другое, память ослабевает, и изначальный материал вы помните все хуже и хуже. В целом новые знания достаточно хрупки и легко забываются.

Как улучшить свою память и не забывать недавно изученный материал? Консолидация памяти происходит на нервном уровне, и мы не прилагаем к этому никаких усилий (как минимум, сознательно). Тем не менее, это укрепляет нашу память. Есть несколько способов значительно улучшить процесс консолидации. Вы, наверное, удивитесь, узнав, что одним из таких способов является сон.

Недавнее исследование подтвердило, что во сне консолидация памяти происходит особенно активно. Исследование 2006 года подтвердило, что студенты, которые отправлялись спать в течение трех часов после изучения материала, запомнили его примерно на 16% лучше, чем те, кто уснул лишь через десять часов. Скорее всего, сон помогает лучше запомнить материал потому, что нейтрализует раздражители вокруг нас, которые могут помешать запоминанию. Сон, конечно, не заменит учебу, но хорошо, когда он следует вскоре после нее.

2. Визуализируйте

Порой мозг не может определить разницу между реальностью и выдумкой. Воображение может активировать некоторые участки головного мозга, а воссоздание материала — существенно помочь в выполнении тех или иных задач. «Визуализация» информации – еще один чрезвычайно действенный инструмент.

Если вы никогда не слышали о методе локусов (или «дворец памяти»), я бы очень советовал поинтересоваться им. Люди, демонстрирующие потрясающие способности в области памяти, способные запоминать целые колоды карт, число пи до тысячной цифры, имена и лица сотен людей, — все они, в подавляющем большинстве случаев, являются самыми обычными людьми со среднестатистической памятью.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, пытается дать ответ на вопрос, в чем их секрет успеха. Вот к какому выводу пришли ученые: эти люди используют «стратегии по кодированию информации для улучшения ее запоминаемости», и никакими суперспособностями не обладают. Структура их мозга ничем не отличается от мозга обычного человека. По сути, эти люди просто очень эффективно «кодируют» информацию (укладывают в память). Самый распространенный способ кодирования больших количеств информации – визуализация. Для этого нужно задействовать воображение.

3. Дробите информацию

Большинство людей, наверное, знают, что мы можем отложить в краткосрочной памяти 7 (+/-2) элемента информации. Иными словами, мы можем запомнить имена семерых гномов, но не десяти. И телефонные номера, как правило, содержат от пяти до девяти цифр.

Порой (а может и частенько) хотелось бы иметь возможность запоминать больше фрагментов информации, чем семь. Одним из способов добиться этого является дробление. Дробление – это, по сути, разбивка длинной цепочки информации на «звенья», которые можно запомнить. Возьмем, к примеру, последовательность из 14 цифр: 1-9-6-9-4-8-1-2-1-6-1-0-6-6. На первый взгляд кажется, что это набор цифр без всякой логики. Но что если я напишу последовательность немного иначе? 1969 – 4,8,12,16 – 1066. Здесь есть гораздо больше логики, не правда ли? Вместо того, чтобы учить бессмысленный набор цифр, вам нужно запомнить лишь: 1) год высадки на Луну; 2) кратные 4-ем числа; и 3) год, когда произошла битва при Гастингсе. В большинстве случаев информацию не так уж легко сократить, но вы поняли задумку.

4. Делайте перерывы

Это немного связано с первым и пятым пунктами. Сначала вы учитесь определенное время, а потом отдыхаете. Но сделать перерыв – не значит бросить. Ваша задача в том, чтобы выучить материал в несколько подходов, а не зазубрить все сразу. Если вы будете сидеть всю ночь над учебниками, рискуете не только снизить свою успеваемость, но и заработать серьезные проблемы со здоровьем (тревожность, депрессия, бессонница).

Эффективно концентрироваться на одной вещи можно лишь какое-то время.

5. Не «забивайте»

Корень проблемы в том, что люди откладывают на потом. Кто-то страдает этим больше, кто-то – меньше, но прокрастинация – проблема общечеловеческая. «Зачем делать это сегодня, если можно отложить до завтра», - скажет вам прокрастинатор. Иногда это имеет смысл, но в большинстве случаев не работает.

Есть множество исследований, подтверждающих, что учиться небольшими подходами гораздо эффективнее, чем в один, но длинный. Жертвовать ради учебы сном также является большой ошибкой. Сон крайне важен для успеваемости: недосыпание очень сильно снижает эффективность учебного процесса.

6. Проверяйте себя

Есть множество данных, доказывающих, что активная проверка выученного – это эффективный способ добиться хорошей кодировки информации, а также задействовать долгосрочную память.

Сложите вопросы и проверяйте себя по прошествии какого-то времени. Даже если во время чтения материала вы просто думаете о вопросах, которые можно сложить, это будет полезно. Многие студенты не понимают, что самопроверка – это более действенный прием, чем его перечитка. Самопроверка позволяет понять, что вы запомнили, и повышает шансы запоминать материал.

Чтобы улучшить свое понимание материала и его содержание, всегда можно попытаться объяснить его кому-то другому (или себе). Когда вы задаете себе вопросы / работаете над ответами / пробуете разные решения / комментируете ошибки / обнаруживаете изменения в подходах, вы включаете сознание. То есть, учитесь сознательно. Изучая материал, пытайтесь задавать себе (и отвечать) на такие вопросы:

1. Правильно ли я это делаю?

2. Как понять это лучше?

3. Какие есть примеры этого?

4. Почему это не работало/не будет работать?

7. Усложняйте материал

Когда думаете о чем-то (концепции, идее, предположении), добавляйте к этому новые значения. Например, связывайте с тем, что вы уже знаете. Это тоже поможет лучше запомнить материал. Кроме того, вероятность, что выученное попадет в долгосрочную память, будет гораздо выше.

Это далеко не все методы, которые помогут вам улучшить свою память. Суть в том, что вы действительно можете улучшить свои показатели, но для этого придется приложить немного усилий.