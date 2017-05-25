Дольщики и арендаторы «Импульсов» объединились, чтобы отбить свои здания 25.05.2017, 13:31

Утром 25 мая около полусотни человек собрались в центре Минска.

Арендаторы торгового центра «Импульс» и дольщики, участвовавшие в строительстве здания «Импульс-2», решили объединять усилия, чтобы «отбить» свои здания, пока они окончательно не перешли новому владельцу, сообщает tut.by.

Оба здания: и старый «Импульс», и новый, построенный за средства дольщиков, но так и не введенный в эксплуатацию «Импульс-2» — в апреле по распоряжению Лукашенко обрели нового хозяина — компанию «Магнат Трейд».

Как следует из распоряжения, два здания торгового центра переходят новому владельцу с рассрочкой оплаты до 3 лет.

Напомним, 30 апреля дольщики «Импульса-2» выходили на улицу с плакатом «Нас ограбили!». На акцию обратили внимание: 24 мая с дольщиками встречались председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, помощник Лукашенко — главный инспектор по Минску Владимир Карпяк, представители министерств финансов, промышленности, ОАО «МПОВТ», ЧТУП «Магнат Трейд»: обсуждали механизм возврата средств. Но к решению, которое бы удовлетворило людей, инвестировавших в «Импульс-2», не пришли.

Собравшимся сегодня дольщики, участвовавшие во вчерашней встрече, рассказали:

— «Импульс-2» оценен в три с небольшим миллиона долларов, по 700 долларов за квадратный метр. Эти деньги «Магнат Трейд» должен выплатить за три года. То есть, не вложив ни копейки, он будет его сдавать, и арендаторы покроют цену здания, — объяснил один из членов инициативной группы дольщиков Дмитрий Нестеренко.

— А что за «Магнат Трейд»? — уточняли собравшиеся.

— Никаких сведений нет. Судя по тем документам, которые мы видели, у компании ничего нет, кроме директора. Нам, по подсчетам, должны будут вернуть по 419 долларов за квадратный метр, в белорусских рублях, в течение трех лет, и то, если суд определит эту сумму.

— Мы готовы хоть завтра вдвое больше оплатить, только отдайте нам наши помещения! — отреагировали собравшиеся.

Чиновники вчера советовали дольщикам идти в суд. Напомним, два дольщика уже обращались в суды, прошли две инстанции и не смогли доказать, что их договоры с компанией, строившей «Импульс-2», ничтожны. А значит, и возвращать им деньги не за что.

Пришедшие на собрание арендаторы «старого «Импульса» дольщикам сочувствовали, но больше волновались о своих перспективах. Люди интересовались, сколько стоит их здание.

— Ваше здание сейчас на переоценке, — уточнили представители инициативной группы дольщиков. — Наверняка оно будет стоить меньше нового, меньше трех миллионов долларов, потому что я видел экспертизу: учитывается, что оно 1972 года постройки, кроме того, по стенам идут какие-то трещины…

Стратегию поведения арендаторов пытались выяснить у собравшихся представители Совета предпринимателей.

Кто-то говорил, что им все равно, «под кем работать», лишь бы арендную плату не поднимали, потому что она и так огромна — 70 долларов за квадратный метр.

— Никаких гарантий. Завтра всех могут выставить и закрыть на реконструкцию под развлекательный комплекс, — парировали другие. — И не важно, что мы тут работаем 15 лет.

Рассматривали и вопрос создания акционерного общества, чтобы выкупить здание и стать его совладельцами. Идея нашла отклик: стать акционером посчитали правильным многие предприниматели.

— Мы видели бумаги, в которых говорится, что мы работаем без прибыли. Сейчас наш арендодатель — компания «Ахека», которая на 80% принадлежит Мингорисполкому. Не стоит надеяться, что они будут защищать наши интересы, — уточнила председатель Совета предпринимателей Жанна Яткова. — Но как мы можем работать без прибыли, если заполняемость 97% и мы платим за квадратный метр арендованной площади по 70 долларов плюс налоги?!

Председатель Совета предпринимателей Жанна Яткова и Дмитрий Нестеренко

Предприниматели решили идти на прием к главе администрации Лукашенко Наталье Кочановой 22 июня. Под общими предложениями начали собирать подписи. Коллективное обращения, рассчитывают предприниматели, не останется без внимания.

Кроме того, собравшиеся надеялись: удастся достучаться до президента и объяснить, что от такого «подарка» «Магнат Трейду» государство ничего не выиграет. А люди — огромный трудовой коллектив «Импульса»: и предприниматели, и продавцы — пострадают.