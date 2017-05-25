закрыть
25 мая 2017, четверг, 17:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Троіца» отметит 18-летие концертом под Минском

  • 25.05.2017, 13:39
  • 2,510
Фото: kp.by

31 мая в ДК деревни Щомыслица под Минском, пройдет концерт этно-трио «Троіца».

Группа решила таким образом отметить свое 18-летие, передает «Еврорадио».

Кстати, на краудфандинговой платформе talaka.by продолжается сбор средств на издание нового альбома коллектива. Музыканты мечтают его записать в Варшаве, на той же студии, где создавалась последняя пластинка «Троіцы» «Зімушка».

Правда, пока из 36 нужных тысяч белорусских рублей собрано семь с половиной, то есть всего 20 процентов из нужной суммы. Но Иван Кирчук и компания надеются, что за неделю, оставшуюся до завершения кампании, желающих поддержать намерение «Троіцы» станет больше.

Билеты на концерт стоят всего 7-10 рублей! Начало в 19 часов.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация