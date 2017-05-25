«Троіца» отметит 18-летие концертом под Минском 25.05.2017, 13:39

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Фото: kp.by

31 мая в ДК деревни Щомыслица под Минском, пройдет концерт этно-трио «Троіца».

Группа решила таким образом отметить свое 18-летие, передает «Еврорадио».

Кстати, на краудфандинговой платформе talaka.by продолжается сбор средств на издание нового альбома коллектива. Музыканты мечтают его записать в Варшаве, на той же студии, где создавалась последняя пластинка «Троіцы» «Зімушка».

Правда, пока из 36 нужных тысяч белорусских рублей собрано семь с половиной, то есть всего 20 процентов из нужной суммы. Но Иван Кирчук и компания надеются, что за неделю, оставшуюся до завершения кампании, желающих поддержать намерение «Троіцы» станет больше.

Билеты на концерт стоят всего 7-10 рублей! Начало в 19 часов.