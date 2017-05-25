«Из-за Коли» школьникам пора учиться быстро бегать и голодать 32 Анна Златковская

25.05.2017, 13:56

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Нововведение – абсурдно, но пока есть возможность это остановить.

Очередная «реформа» системы образования еще раз доказывает, что люди и их бытовые проблемы никого не волнуют. система не меняется, она лишь меняет вектор, подобно старой иве с длинными ветвями: подул ветер, зашевелились ветки. и если ты сидишь под этой старой ивой, то тебя просто хлещет ветвями по морде, только успевай отворачиваться. итак, начало уроков теперь в 9:00.

Звонок – для учителя, график уроков – для родителей

Введение нового распорядка для школьников (уроки хотят начинать в девять утра, дабы дети высыпались) – загнало в тупик родителей и учителей. С одной стороны, вроде как благое дело: вставать с петухами мало кому по душе, и понежиться лишний час в кровати весьма приятно. Только, увы, рабочие графики большинства людей начинаются даже не в девять утра, а восемь. У многих и того раньше. И что на госпредприятиях, что в частных фирмах опоздавших никто не любит, а порой даже тупо штрафуют. Потому что время – деньги, это вам уже не «совок».

На моем старом месте работы родителям можно было менять свой график, дабы отводить ребенка в сад к восьми утра и приезжать в контору к половине девятого. Сокращался обеденный перерыв, но и уходить можно было на час раньше обычного времени. Это было весьма удобно, ведь отводя ребенка в сад или школу, ты приезжал на работу раньше установленных для всех девяти часов. И праздное «ничегонеделанье» целых тридцать минут превращалось в пустую трату времени. Я выбрала график: приезжать к 9.00, но за счет сокращения обеда, уходила раньше. Большинство мамочек выбирали график: с 8.30 на работе, сокращенный обед, в 17.00 – бегом домой.

Всё это я описываю так подробно, чтобы была ясна картина: с появлением детей ты подстраиваешься под новые обстоятельства, потому в твою жизнь вторгаются сад, поликлиника, школа, армия... И хорошо, если твое предприятие идет тебе на встречу. Только таких заботливых работодателей ой как мало.

Приятеля за пятиминутное опоздание штрафуют на 50 баксов. Это бизнес – ничего личного. И будь у тебя дома хоть семеро козлят, определись: ты зарабатываешь деньги или опаздываешь на рабочее место, где тебя ждут недовольные клиенты. Именно из-за занятости родителей сейчас сады работают с семи утра, а в школу дети всегда ходили к восьми. Жаворонкам по кайфу, совам – всю жизнь мучиться. Такова жизнь.

Школьникам пора учиться быстро бегать и голодать

Теперь получается, родитель вынужден отводить ребенка в школу к девяти и…? Опаздывать на работу. В министерстве образования быстренько осознали промах нового закона и придумали часовую зарядку. Мол, приводите маленьких деток, как и раньше, к восьми утра, мы их часик до уроков помурыжим всякой фигней, а потом начнем занятия. То есть получилось, как всегда: хотели сделать кому-то лучше, сделали хуже всем.

Школьных автобусов, которые развозят всех детей, у нас нет. Говорить про безопасность просто ни к чему. Что мы имеем в итоге? Уроки будут начинаться на час или на тридцать минут позже. Потом учиться, учиться и еще раз учиться, пока ребенок не одуреет от школы с её муштрой и не вернется, наконец, домой к уставшим после рабочего дня родителям и не сядет делать уроки.

Старшеклассникам тоже придется несладко. Делится мама. «Моя дочь много лет занимается иностранными языками. После первой смены, которая заканчивалась в два часа дня, она обычно шла домой. Ела, немного отдыхала, переодевалась и ехала на курсы английского, которые начинались в 16.00. Теперь из-за сдвига уроков ребенку придется нестись сломя голову домой, пытаться перекусить и опять бежать – на занятия. И кому это удобно?» Если даже на минуту представить, что все дополнительные кружки и секции сместят свои графики ради, все равно получается та еще карусель. Ведь тогда дети будут приползать домой к вечеру. Уроки делать ночью. Забить на все и не образовываться? Вряд ли это достойное решение вопроса. Так что детям теперь надо быстро бегать и учиться голодать.

Еще одна проблема. Вторая смена – это и так головная боль многих родителей, если в школе отсутствует продленка. Если продленки нет, то малыш вынужден первую половину дня быть один дома, а потом, выключив все электроприборы и закрыв дверь, и топать в школу. Я помню одного знакомого, который, находясь на работе, каждый час звонил девятилетнему сыну, чтобы проверить, жив ли ребенок. В их школе не было продленки, была вторая смена, и приходилось подстраиваться. Сказать, что отец волновался и трепал себе нервы, – ничего не сказать. Многим на первый взгляд покажется, что девять лет – это уже взрослый человек. Только давайте опираться на логику, а не на поверхностные умозаключения: по закону родитель несет ответственность за ребенка до его совершеннолетия. Случись что, виноваты будут мама и папа, которые оставили дитя дома, потому что… Вторая смена – группы продленного дня не предусмотрено.

В новых реалиях вторая смена будет заканчиваться на час позже. В некоторых школах дети будут выходить из школы после восьми вечера. Родители в шоке, многие ложатся спать в девять-десять вечера, потому что утром им на работу! Веселенькая жизнь: увидеть ребенка, поцеловать в щеку – и баиньки.

Реформы нужны, да не те

Казалось бы, нашим школам жизненно необходимы перемены, но система образования выкручивает руки педагогам, нагружая их методической работой и бесконечными планами и отчетами. Одна учительница жаловалась, что в школе надо разделить классных руководителей и остальных учителей, которые ведут уроки. Ведь что если совмещать и то, и то, можно забыть напрочь о своих собственных детях, пока будешь бегать темными вечерами по квартирам учеников своего класса, чтобы заполнять бумажки об их домашней обстановке.

Теперь же добавляется новая проблема. Кто будет заниматься детьми до начала уроков? Где взять лишний час в рабочем дне и без того упаханного педагога и кто будет его оплачивать? Один мальчик прикорнул на уроке, теперь страдает вся страна. Любопытно, какие перемены нас ждут, когда кто-то пойдет в армию.

P.S.: И давайте не будем тихо отсиживаться и фыркать на кухнях да в социальных сетях, о том, как все плохо. Нововведение – абсурдно, но пока есть возможность это остановить.

Анна Златковская, kyky.org