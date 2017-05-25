«Объявление патриотов политзаключенными – неприятная вещь для властей» 1 25.05.2017, 14:03

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Валерий Карбалевич

Помощь задержанным по «делу патриотов» может только солидарность общества, правозащитников и международных структур.

Об этом в интервью «Завтра твоей страны» заявил политолог Валерий Карбалевич.

— Правоохранительные органы действуют по инерции, им дано задание, и они его выполняют, правдами и неправдами, пытаясь что-нибудь из этого сочинить, — отмечает политолог Валерий Карбалевич. – А вот на уровне политического руководства – у меня складывается впечатление, что власти в раздумье, что они до конца не понимают, что с этим делать.

С одной стороны угроза уличных протестов никуда не исчезла, поскольку не исчезли причины, их породившие.

— Опять же в эту пропагандистскую кампанию был вложен большой капитал: большая статья на две с половиной полосы в «СБ», два разоблачительных фильма по центральному белорусскому телевидению. И что, сейчас всех отпустить? — говорит политолог. — С другой стороны, и продолжать не на чем, поскольку это абсолютно пустое дело на пустом месте.

А тут намечается сессия ПА ОБСЕ, процесс «нормализации» отношений с Западом, хоть и притормозился, но не остановился.

— У меня такое впечатление, что пока решение не принято, — говорит Валерий Карбалевич. — Все-таки кого-то отпускают под подписку о невыезде. Возможно, власти пытаются спустить это дело на тормозах, но выжидают пока.

Валерий Карбалевич полагает, что находящимся под следствием в СИЗО остается рассчитывать на поддержку общественности, правозащитников, на давление со стороны западных структур.

— Вот и Андреа Викторин, посол Евросоюза в Беларуси, недавно отметила, что за этим делом следят. И объявление задержанных политическими заключенными – неприятная вещь для белорусских властей, - подытоживает политолог.

Правозащитному центру «Весна» стало известно о продлении избранной меры пресечения в отношении двух фигурантов дела «о подготовке массовых беспорядков» Андрею Дундукову и Владимиру Фёдорову.

Андрей Дундуков, задержанный 21 марта и находящийся в СИЗО-1, останется под стражей еще на четыре месяца. Владимир Фёдоров, задержанный 29 марта и находящийся в СИЗО КГБ, – на два месяца.

В течение дня появилась аналогичная информация относительно Сергея Стрибульского, который был задержан 21 марта и сейчас находится в СИЗО-1. Ему срок содержания под стражей продлен на два месяца.