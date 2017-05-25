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Neuro Dubel получит награду «За вклад в белорусскую музыку» от коллег по цеху

  • 25.05.2017, 14:17
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Фото: DENIZ/Ultra-Music

26 мая в минском клубе ili будет вручена пятая премия Rock Profi.

Особенность премии в том, что лучших музыкантов выбирают сами же музыканты.

По мнению более чем 50-ти авторов, награду «За вклад в белорусскую музыку» в 2016 году получат главные панки страны Neuro Dubel.

«Нашей группе летом исполнится 28 лет, и мы до сих пор летим, спешим, записываем. Мне кажется, наш главный секрет долголетия в том, что мы никогда не думали, что это всерьёз и надолго», ― рассказал «Еврорадио» лидер коллектива Александр Куллинкович.

Премию Rock Profi по голосам белорусских музыкантов с 2013 года организуют Павел Юрцевич (клуб ili) и Дмитрий Безкоровайный (Experty.by). В прошлые годы награду «За вклад в белорусскую музыку» по версии Rock Profi получали группы «Ляпис Трубецкой» (2013), «Крама» (2014 год), N.R.M. в классическом составе (2015 год) и этно-трио «Троица» (2016).

26 мая в клубе ili будут названы победители ещё в пяти анминацыях Rock Profi: «Лучший альбом», «Лучшая запись», «Лучшая песня», «Дебют года», «Артист года». Лидерами по количеству номинаций являются «Петля пристрастия» (четыре) и Лявон Вольский (три). Среди номинантов также ― Mustelide, Shuma, Re1ikt, Naviband, Nizkiz, Brutto, «Дай дарогу!» и другие.

На церемонии вручения наград Rock Profi выступят: True Litwin Beat, The Bangalors, Pink And Sweet. Церемония состоится при поддержке оркестра «18 датчан». Начало мероприятия в 20.00.


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