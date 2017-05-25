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Виктор Шендерович: Здесь лукавый авторитаризм

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  • 25.05.2017, 14:29
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Виктор Шендерович
Фото: DELFI

Чем больше страна приближается к гвинейским терминам единовластия, тем больше она становится Гвинеей.

Публицист, создатель программы «Куклы» Виктор Шендерович приехал в Беларусь впервые за 16 лет.

Накануне выступления Виктор Шендерович в прямом эфире «Еврорадио» расскал, что связывает его с Беларусью, почему авторитарные режимы долго стоят, но быстро рушатся, кто может изменить диктатора и планирует ли возродить программу «Куклы»

- Как вы относитесь к тому, что у нас ввели налог с безработных, может, в России могут такое же сделать?

- Здесь нет ничего нового. В Советском Союзе самым известным «тунеядцем» был Иосиф Бродский, его за это судили. Можно любой стране пожелать таких «тунеядцев». В современном мире это звучит очень странно. Есть свободный человек, который зарабатывает себе своим трудом и талантом. Если человек хочет входить в отношения с государством, он в них входит. Это его личное дело.

- Расскажите о своих белорусских корнях.

- Корни мои в Беларуси — предки жили в Чаусах, Могилеве, Мозыре и Бобруйске. Но фамилия моя пошла не из Чаусов — там родился Евсей Самуилович Дозорцев, мой дед по матери, который погиб в 1941 году под Ленинградом. Как раз в один из последних приездов в Беларусь приятели провезли меня по этим местам. В большей части из них ничто не напоминает о еврейском прошлом. В Городище, деревне, откуда мой дед по отцовской линии, еврейское местечко, — там еще до Гитлера был решен еврейский вопрос. В 1929 году на месте еврейского кладбища было артиллерийское стрельбище. Никаких примет не осталось. Горько и поучительно, как идет время. Поэтому я называю Беларусь своей исторической родиной, так как Израиль далеко и по времени, и по расстоянию, а Беларусь — рядом

- Гости из России, гости из Украины говорят, что у нас чистота и хорошие дороги. Это признак правильного курса?

- Чистота и хорошие дороги — это хорошо. Другой вопрос: нужна ли для хороших дорог авторитарная власть? Современная Европа показывает, что нет. Могут быть и хорошие дороги, и власть, которую можно выбирать. Красивый чистый Минск — отлично. Но помимо этого есть другие важные маркеры жизни людей. Свобода лучше, чем несвобода. Авторитарные режимы долго стоят, но рушатся очень резко. Они самые нестабильные. У Лукашенко авторитаризм открытый. А у нас Путин прячется за либеральную лексику, за формальности. Раньше меня в Беларусь не пускали. Не давали «гастрольку». В этом году дали. Это такой открытый авторитаризм. В России прогрессивные законы, но они не имеют никакого отношения к реальности. Здесь лукавый авторитаризм. В России я не могу выступить, хотя нет никаких прокатных удостоверений. Просто на площадках что-то ломается. Прорываются трубы и прочее.

- У нас так с музыкантами. Там тоже трубы рвутся перед концертом...

- Это уже путинские методы. Страны, где не меняются лидеры, — это страны третьего мира. Там нет развития. А мир идет вперед. Сегодня побеждает не тот, кто захватит новые территории. Побеждает та страна, которая лучше всего реагирует на вызовы времени. Поэтому США впереди мира. Потому что у них есть «Силиконовая долина», а не потому, что у них есть Пентагон. Побеждают те, кто заманивает к себе «мозги». А «мозги» работают на свободе, а не в казарме. Можно радоваться стабильности, но надо понимать, что платить за это будет следующее поколение.

- Вопрос от слушателей. А кто может заменить на посту Александра Лукашенко из сегодняшней оппозиции, по вашему мнению?

- Я это слышу и в России. Но я скажу азбучные вещи. Правила игры важнее результатов. Нужны выборы. Настоящие, справедливые выборы. Кто их выиграет, тот и будет президентом на определенный срок. Потом его переизберут. В демократии заложен механизм совершенствования, в демократии ошибки не смертельны. Мы выбрали вас менеджером, посмотрели, как вы работаете, например, вы плохо работаете. Есть другой, который должен учитывать ваши ошибки, так как давит общество, требует чего-то. Бессмысленно спрашивать: «Кто следующий?». Тот, кто выиграет справедливые выборы без ОМОНа, без фальсификаций. Как только он победит, на него надо продолжать давить. Если он плохой администратор, значит, его больше не выберут. Сегодня у Трампа абсолютный минимум рейтинга. Так нужно, у руководителя государства должен быть маленький рейтинг, так как он делает ошибки. Ты должен подтвердить свою квалификацию, если не можешь — до свидания! Главное, чтобы механизм работал, чтобы не менять одного царя на другого.

- Не планируете ли вы снова запустить «Куклы» через Youtube или стать видеоблогером?

- Нельзя два раза войти в одну реку. «Куклы» — это был сложный технологический процесс. Мне не 30 с небольшим, а под 60. А эта вещь требует бодрости и всей жизни. Что касается канала на Youtube — это возможно. Но это большая ответственность, я должен каждый день выдавать какой-то новый контент. Я же прежде всего писатель и я хочу писать, мне это интересно.

- Заметили ли вы, что белорусы больше стали бояться России из-за событий на Донбассе? И, может, сами россияне стали относиться к нам по-другому, смотрят как на очередную цель?

- Побаиваются, и небезосновательно. С 2014 года Россия ведет себя как империя. Это слабеющая, но еще опасная империя. К счастью, россияне мало вспоминают о существовании Беларуси. Это потому, что пропаганда не навела на резкость эту тему. Когда путинская администрация для очередного пиар-взлета будет искать нового врага и если выбор падет на Беларусь, то в две секунды после огромного пропагандистского удара вы станете врагом России.

Россия нашла большое количество врагов для своего существования. В мирное время Путин — лузер. Если россияне выйдут из состояния военной истерики, они увидят, что при Путине все деградирует. Чтобы они не навели глаза на резкость, их надо держать в состоянии постоянной войны. Потому что в военное время Путин — национальный лидер. Потому что не до экономики, кругом враги, все обложили, все против нас, мы последние наследники "духовности". Это военная истерика, рассчитанная на идиотов. В таком околовоенном положении Путин может оставаться национальным лидером.

Слушаю вас и думаю: «Такой интересный человек Виктор Шендерович — и на свободе!»

- В кругу моих друзей белорусских кто-то сказал. «Хорошо, что тебя пустили, посмотрим, выпустят ли».

- Что делать белорусам в такой ситуации авторитаризма?

- Я не такой наглый, чтобы давать советы нациям. Белорусы разные. Что делать Лукашенко — это один вопрос, вам — другой. Просто надо понимать реальность. И тем, кто за Лукашенко, и тем кто хочет терпеть, и тем, кто не хочет. Нужно отдавать себе отчет и в плате за выход на улицы, и в плате за невыход. Плата за неборьбу тоже будет, просто ее разделят дети и внуки.

- И сколько это продлится? 23 года — это относительно молодой режим, вы говорили.

- Я не скажу, когда Стрелец войдет в дом Тельца. Но чем больше вы будете приближаться к гвинейским терминам единовластия, тем больше вы будете становиться Гвинеей. И мы тоже. Если мы не хотим в Гвинею, то каждый что-то по своему разумению делает.


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