У уборщицы «Газпрома» украли швейцарские часы за 1 миллион рублей 9 25.05.2017, 14:45

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Потерпевшая заявила, что дорогой аксессуар ей подарили.

Об этом говорится на странице Mash/Мэш в соцсети «ВКонтакте», пишет obozrevatel.com.

«У уборщицы Дома приемов Газпрома «Богородское» украли часы Philippe Patek. Что сказать, цена часов этой марки начинается от 1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Потерпевшая заявила, что дорогой аксессуар ей подарили, поэтому точную стоимость этого подарка она не знает.

Это уже не первый случай воровства в «Газпроме». Ранее подобное произошло с другой уборщицей. Ранее в Москве из внедорожника Mitsubishi Outlander, принадлежащего 44-летней уборщице служебных помещений ПАО «Газпром» Марии П., грабители забрали сумку, инкрустированную кожей крокодила.

Позже стало известно, что уборщица «Газпрома» занизила цену украденной сумки Dior за 2,6 млн рублей.