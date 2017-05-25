закрыть
25 мая 2017, четверг, 17:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

У уборщицы «Газпрома» украли швейцарские часы за 1 миллион рублей

9
  • 25.05.2017, 14:45
  • 2,864

Потерпевшая заявила, что дорогой аксессуар ей подарили.

Об этом говорится на странице Mash/Мэш в соцсети «ВКонтакте», пишет obozrevatel.com.

«У уборщицы Дома приемов Газпрома «Богородское» украли часы Philippe Patek. Что сказать, цена часов этой марки начинается от 1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Потерпевшая заявила, что дорогой аксессуар ей подарили, поэтому точную стоимость этого подарка она не знает.

Это уже не первый случай воровства в «Газпроме». Ранее подобное произошло с другой уборщицей. Ранее в Москве из внедорожника Mitsubishi Outlander, принадлежащего 44-летней уборщице служебных помещений ПАО «Газпром» Марии П., грабители забрали сумку, инкрустированную кожей крокодила.

Позже стало известно, что уборщица «Газпрома» занизила цену украденной сумки Dior за 2,6 млн рублей.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация