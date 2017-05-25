Стало известно, как восстановить иммунитет за две минуты 4 25.05.2017, 15:03

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Ученые установили, что человек может восстановить свой иммунитет всего за две минуты.

Для этого нужно по утрам принимать холодный душ, пишет orthodox.od.ua.

Холодный освежающий душ с утра очень полезен для иммунной системы человека. Он придает энергии, способствует концентрации внимания, тонизирует мышцы и улучшает аппетит.

Эксперимент над добровольцами показал, что все участники, принимающие холодный душ по утрам, приходили на работу вовремя и в хорошем настроении. Чтобы результат был заметен, нужно ежедневно принимать холодный душ хотя бы в течение месяца.

Ученые также отмечают, что холодная вода не только укрепляет иммунитет, но и улучшает самочувствие человека. У тех, кто купается под холодной водой по две минуты, улучшается кровообращение и обмен веществ. Кроме того, во время такой процедуры активируется множество клеток, из-за чего температура тела может повыситься даже больше, чем от горячей воды.

Ученые обращают внимание, что слишком длительные водные процедуры под холодным душем вредны. Тело может переохладиться. А вот двухминутное купание в холодной воде напротив способствует укреплению здоровья.