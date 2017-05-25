Крым — застывшая муха в русском янтаре Виталий Портников

25.05.2017, 15:20

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Виталий Портников

Процесс украинских перемен переживет еще немало взлетов и падений, но он неминуемо будет продолжаться.

Украинцы следят за антикоррупционной борьбой собственных властей со вполне понятным недоверием. И, тем не менее, обвинения выдвигаются, подозреваемые задерживаются, дела заслушиваются – и это только часть процесса, который можно охарактеризовать как смену элит. Уже после Майдана 2013-2014 годов большая часть традиционной элиты либо исчезла, либо оказалась в тени. Вне всякого сомнения, после следующих парламентских и местных выборов обновление продолжится – удержаться у власти в период перемен, кризиса и запроса на борьбу с коррупцией очень нелегко.

На этом фоне особенно интересно выглядит единственный украинский регион, включенный в состав чужого государства – Крым.

Вот уж где сохранилась настоящая элитная стабильность. Я бы даже сказал, что Крым сегодня стабильнее, чем был при Януковиче – «макеевские», разделившие с крымскими криминальными кланами управление полуостровом, вытеснены своими более удачливыми конкурентами, и руководство Крыма стало таким, каким оно было до внедрения соратников удравшего президента. Последнее, что Янукович – уже не президент – сделал для Крыма – уже оккупированного – помог заменить «донецкого» премьера полуострова на местного «братка».

В России годами сокрушались, что Крым не развивается, разворовывается, уничтожается – и в результате оставили надзирать за полуостровом именно тех людей, которые его не развивали, разворовывали, уничтожали. Но такой подход вполне соответствует логике путинского «застоя» – благодатного периода для номенклатуры, присосавшейся к местам кормления мертвой хваткой. Конечно, это не брежневский «застой», а чекистский, время от времени прерываемый «посадками» то одного, то другого проигравшего конкурентам номенклатурщика. И в то же время сама элита – элита в целом – может быть уверена, что ее положение незыблемо, пока в Кремле Путин. На эту элиту работают спецслужбы, пропаганда, собственно – само государство.

Процесс украинских перемен переживет еще немало взлетов и падений, успехов и кризисов. Но главное – он неминуемо будет продолжаться. А крымская власть так и застынет, как муха в российском янтаре…

Виталий Портников, krymr.com