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Синоптики: В пятницу будет до +23 градусов

  • 25.05.2017, 15:28
  • 5,311
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 26 мая ожидаются кратковременные дожди.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью преимущественно по юго-восточным районам, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.

Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, днем - 17-23 градуса тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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