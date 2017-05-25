Как житель Осиповичей к 20 годам стал успешным обладателем своего бренда 2 25.05.2017, 15:39

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Александр Абоев (слева)

Историю Александра Абоева в качестве примера тиражируют бизнес-СМИ.

В 14 лет юный осиповчанин начал расклеивать объявления, позже попробовал себя в разных сферах предпринимательства, прогорел, но в итоге стоит практически на пороге создания белорусского бренда одежды имени себя, пишет 6tv.by.

Александр Абоев стал делать именные футболки, начав ровно с 0 рублей собственных вложений. На тот момент он был студентом минского торгового колледжа и жил в обычном общежитии. А теперь он наносит на них свой логотип, как это делает adidas, ведь фирменные майки всегда востребованы. Оборот его проекта, в котором работает практически только он и еще нанятый интернет-менеджер, составляет примерно 1200 долларов США, а чистая прибыль 600-700 долларов.

Как говорит сам предприниматель, идея пришла во время просмотра онлайн-конференции на тему бизнеса с Китаем, на которой речь шла о покупке оптом чехлов для смартфонов и дополнительных услугах – например, нанесении печати на них.

Осиповчанина в тот момент осенило: чехлы можно заменить одеждой. Похожим делом занимались компании в Украине и России, но не в Беларуси. Парень нашел в интернете компанию, которая наносит печать на майки, собрал заказы и лишь потом вложил деньги, забрав готовые изделия. На том этапе у него не было ни своего оборудования, ни сотрудников, все процессы вел сам. Но маржа подсказала, что он на правильном пути. Через три месяца он уже закупал свое первое оборудование, далее вышел на оптовых поставщиков маек-заготовок, что позволило снизить себестоимость продукции.

В прошлом году был запущен его официальный интернет-магазин, а теперь амбициозной мечтой Александра Абоева является создание торговой марки белорусской одежды под названием «aboev brand». В мечтах – выпуск линейки дизайнерских футболок и баек, продажа их через собственные фирменные магазины. Для этого нужно только создать собственное швейное производство, а также печатный центр.