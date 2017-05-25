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Шапиро сделал рацпредложение Лукашенко по поводу минского «Динамо»

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  • 25.05.2017, 15:43
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Семен Шапиро

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Легионеров в минском «Динамо» можно пока сохранить, но со временем уменьшать их количество. Такое мнение высказал сегодня председатель Федерации хоккея Семен Шапиро на совещании у Лукашенко по вопросам развития хоккея в стране, пишет nn.by.

«Актуальным является вопрос лимита на легионеров в «Динамо», - сказал Семен Шапиро. - Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров до четырех человек.

Эта позиция выверена и Федерацией хоккея, и обсуждали мы ее с участниками совещания. Далее - снижать эту планку при условии, что белорусские хоккеисты будут готовы на равных конкурировать с соперниками по лиге, а команда будет показывать достойный уровню государственной поддержки результат».

Вместе с тем, отметил он, полный отказ от иностранцев значительно снизит финансовую нагрузку на клуб. Это позволит ему сэкономить не менее $ 3 млн. С другой стороны, данное решение может негативно сказаться на результатах команды и, как следствие, возможно, снизится посещаемость игр с ее участием. А ведь клуб несет огромную социальную функцию и является лидером КХЛ по количеству болельщиков на трибунах.


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