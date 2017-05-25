Муляж 1 Герман Обухов, «Радио Свобода»

25.05.2017, 15:53

Герман Обухов

Фото: RFE/RL

Власть в России живет сегодня в каком-то параллельном мире.

Европа на распутье. В июне предстоят выборы в парламенты Франции и Великобритании, в начале осени – выборы в Германии. Москва, конечно же, не дремлет и очень хочет, чтобы на Западе все происходило по ее сценарию. Скандала с выборами президента Соединенных Штатов Кремлю мало, надо теперь подлить маслица в огонь и в Европе. Выводы из истории с пролетом "тетушки Ле Пен" сделаны, и российские ведомства теперь будут действовать осторожнее. Это, впрочем, Москве мало поможет, поскольку ей нечего предложить ни Европе, ни США. Русские газ и нефть уже не так необходимы, как это было еще в начале XXI века, к тому же Европа извлекла уроки энергетического шантажа Москвы и строит независимую энергетическую политику. Сегодня Кремлю остается лишь незавидная роль демонстрировать всему миру муляж демократии, которую она когда-то назвала "суверенной". Но это такой же нонсенс, как и "демократия" диктатуры пролетариата сталинского периода.

Призраки прошлого начали заполнять нашу жизнь. Еще немного – и в России упадет новый "железный занавес", после того как Запад расширит "список Магнитского" и в этот список попадут имена всех депутатов Государственной думы и Совета Федераций, голосовавших за аннексию Крыма. Госдума найдет повод для того, чтобы граждане России оставались дома, а не катались "по Европам". Таков неумолимый закон бумеранга, прилетающего каждый раз в самое неожиданное время. Те, кто ностальгировал по советскому прошлому, могут вздохнуть скоро с облегчением: вот оно и свершилось! Но вместо Политбюро КПСС мы получили Политбюро КВЗ, Коррумпированных Воров в Законе. Оппозиция в России между тем маргинальна и не способна влиять ни на что. В брежневское время немногих инакомыслящих сажали за "антисоветскую пропаганду", а теперь эта процедура упрощена – начали просто отстреливать.

Количество рано или поздно переходит в качество, которое сыграет плохую службу тем, кто надеется на благополучный исход беспардонного ограбления своей страны. Рабы безропотно молчали до тех пор, пока не пришел Спартак. Французы послали на гильотину короля Людовика XVI. В декабре 1989 года после скорого революционного суда была расстреляна чета Чаушеску. В феврале 2014-го чудом избежал расправы президент Украины Янукович, укрывшийся от народного гнева в России. Это не значит, однако, что нечто подобное должно обязательно произойти в Москве, откуда бежать в общем-то и некуда. Ход истории неумолим: революции приходят в те страны, где нет эволюции. Перед Россией стоит выбор между кровавой революцией и бескровным распадом государства. Произойдет это не потому, что кто-то сильно такой драмы желает, но потому, что российская власть игнорирует законы политического развития.

Деструктивные процессы, запущенные Кремлем в Соединенных Штатах, обернуться непредсказуемым образом для самой России. Американцы не простят Путину (как и никому другому) вмешательства в свои внутренние дела. В США царствуют закон и Конституция. Итог можно предвидеть уже сегодня: новая холодная война не за горами. За США последует и Европа, у которой нет выбора: или Лондон, Париж, Берлин поддерживают своего американского партнера, или рискуют потерять достоинство и американский рынок. Ставки настолько высоки, что ради дивидендов от российских олигархов и их коррупционных схем Европа не пойдет на сотрудничество с Москвой. Для Кремля грядут лихие времена, российскому бизнесу будет закрыт доступ к финансовым институтам Запада. Экономика России, и так едва стоящая на ногах, окончательно потеряет опору. Росгвардия не спасет от экономической блокады ни Путина, ни Кремль, ни власть.

Власть в России живет сегодня в каком-то параллельном мире. Она либо плохо учила историю цивилизации, либо не задумывается о завтрашнем дне. Может возникнуть и еще одна проблема: если новое правительство России – или власти образовавшихся на ее месте государств – наложат арест на счета олигархов за рубежом как на капиталы, имеющие криминальное происхождение, то мы станем свидетелями потрясения основ. Вы скажете, что такого не может случиться? Но ведь даже в 1990 году в Советском Союзе никто не мог предположить, чем закончится перестройка. Перестройка закончилась таким сюрпризом для всего мира, что Запад не в состоянии адекватно воспринять случившееся до сих пор.

Герман Обухов, «Радио Свобода»