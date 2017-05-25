Как видеоблогер из Калинкович задает чиновникам «неудобные вопросы» 1 25.05.2017, 16:05

Youtube в Беларуси превратился в настоящую головную боль для режима.

Гомельские хозяйства в упадке получили свой канал на «Youtube» — бывший бизнесмен Виталий Манько ведет популярный видеоблог и показывает реальное состояние калинковичского хозяйства. Три года назад два убыточных кооператива — Зеленочи и Носовичи — объединили и присоединили к калинковичскому комбинату в надежде улучшить их финансовое состояние, но местные предполагают, что получилось только хуже, пишет belsat.eu.

«Я уже даже несколько раз задавал руководству района в видеороликах вопрос — вы покажите, что вы сделали от начала и до конца и что было сделано качественно. Дом построили? Через пару лет он полопался, потрескался, плесень, грибы растут. Что сделано?», — рассказывает «Белсату» блогер Виталий Манько.

По его словам, еще с 10 лет назад в Зеленоцком сельсовете, куда входят пять деревень, были магазины, баня и фермы, а после того, как СПК объединили, инфраструктура посыпалась, а люди стали уезжать — так, от магазина в деревне Саланик остался только фундамент, а место, где раньше были сараи для скота, поросло бурьяном.

Не лучше ситуация выглядит и в самом СПК — если раньше в автопарке было 30 тракторов и 25 машин, то теперь местные жалуются на отсутствие работы и зарплат.

«Тракторист Сергей Васильевич за 24 путевых листа получил 1 миллион 800, или 180 рублей новыми» — жалуется Петр Пунтус, житель деревни Саланик.

По словам работников, максимальный заработок в СПК — 300 рублей, которых на жизнь не хватает.

Местные жители блогера поддерживают — за полгода существования канала на него подписались почти 2 тысячи человек. А вот заместитель председателя калинковичского райисполкома Виктор Замостик — наоборот упрекает, мол, Манько показывает ситуацию необъективно.

Виталий Манько, в свою очередь, из онлайна выходит в офлайн и выступает на собраниях сельчан с чиновниками райисполкома — так как считает, что проблема в них.

«Система устарела, на сегодня она клеится-поддерживается, и второе — это непрофессионалы, люди, непригодные для этой деятельности», — считает Манько.

Но на это чиновники внимания не обращают, а блогер получает только анонимные звонки с угрозами.