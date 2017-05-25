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Пять фактов о мясе, которые знает далеко не каждый

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  • 25.05.2017, 16:09

Некоторые популярных мифы о мясе, которые давным-давно пора развенчать.

Всех нас учили, что на рынке обязательно нужно искать парное мясо, а перед тем, как его жарить, нужно тщательно вымыть под краном. Но верно ли это?

AdMe.ru собрал для вас 5 популярных мифов о мясе, которые давным-давно пора развенчать.

Мытье не удаляет бактерии с мяса

Принято считать, что мытье удаляет вредные бактерии с поверхности мяса. На самом же деле даже самая сильная струя воды не убьет опасные микроорганизмы, а вот риск «разбрызгать» их на поверхность мойки и заразить другие продукты очень велик. Впрочем, удалить осколки костей, оставшиеся после разделки туши, можно как раз промыв мясо.

Внутри отруба мясо абсолютно стерильно, а высокая температура, необходимая для приготовления, без труда уничтожает все возможные бактерии, живущие на поверхности куска.

Жидкость, вытекающая из мяса, — это не кровь

Несмотря на красный цвет, жидкость, вытекающая из мяса, в основном состоит из воды. Цвет же ей придает белок миоглобин, который и отвечает за цвет. Именно миоглобин меняет цвет мяса во время кулинарной обработки: содержащееся в нем железо окисляется, и приготовленный стейк становится серым.

Парное мясо не самое лучшее

Если приготовить мясо сразу после разделки туши, то оно получится жестким и, что называется, «резиновым». Чтобы стейк был сочным и мягким, мясо нужно выдержать как минимум 2–4 часа: за это время мышечные волокна размягчатся.

Телятина не во всем полезнее говядины

Принято считать, что телятина не только больше подходит для диетического питания, но и в целом полезнее, чем говядина. На самом же деле калорийность нежирной говядины и телятины примерно одинакова, а вот содержание холестерина в телятине заметно выше. Кроме того, у говядины более насыщенный вкус, а вот телятина, как правило, довольно водянистая.

Обжарка на сильном огне не «запечатывает» мясо

Обжарка, или, как принято говорить, «запечатывание» мяса не создает влагонепроницаемого барьера, сохраняющего сочность готового блюда. Убедиться в этом может каждый, кто хотя бы раз жарил мясо.

Сохранить сочность куска можно, контролируя температуру приготовления: при температуре выше 60 °С влага из мяса начинает активно испаряться. Однако это вовсе не повод отказываться от корочки, поскольку она улучшает вкус стейка.


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