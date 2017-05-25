Белорусский сценарий получил специальный приз на кинофестивале в Каннах 25.05.2017, 16:23

В сценарии идет речь о вопросах веры, семьи, выживания и общении.

Консультативный совет Каннского кинофестиваля наградил специальным призом ScripTeast сценарий «Соломонова гора».

Его написали белорусы Николай Лавренюк и Сергей Колосовский. Об этом сообщается в официальном аккаунте Каннского кинофестиваля в Фейсбуке, передает «Еврорадио».

В своем решении жюри отметило: «Жюри было зачаровано свежестью и оригинальностью рассказа в этой причудливой драме». Отмечается, что в сценарии идет речь о вопросах веры, семьи, выживания и общении, «но больше всего речь идет о том, как двое очень разных людей могут найти связь, которая дает им силу и освобождает их обоих».

Лавренюк рассказал в соцсетях, что в конкурсе принимало участие 11 сценариев из стран Центральной и Восточной Европы. Сценарий был создан по мотивам произведения «Похожий на Стинга», который написала драматург Ирина Письменная.