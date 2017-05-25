Россельхознадзор нашел в белорусской молочке лекарства от венерических заболеваний 3 25.05.2017, 16:40

Данкверт сообщил о новых претензиях к белорусскому молоку.

В молочной продукции белорусских предприятий были выявлены остатки антибиотиков для лечения сифилиса и других венерических заболеваний. Об этом заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах публичных слушаний результатов правоприменительной практики Россельхознадзора, пишет rns.online.

«У белорусских коллег мы нашли то, чем лечат непосредственно сифилис, все венерические заболевания. А знаете почему? Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические (антибиотики. — RNS) применяют, потому быстро», — сказал Данкверт.

Ранее Россельхознадзор неоднократно сообщал о выявлении следов антибиотиков в молочной продукции. В частности, с 19 мая ведомство из-за повторного обнаружения следов антибиотиков ввело временные ограничения на поставки сухого молока, сыра и масла с ряда предприятий. Ограничения коснулись предприятий ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Молочная компания "Новогрудские дары"», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал.