МВД заплатит компенсацию семье Игоря Птичкина 2 25.05.2017, 16:56

Фото: spring96.org

Минский городской суд постановил, что МВД должно выплатить семье убитого в СИЗО Птичкина $18 тысяч.

25 мая в Минском городском суде состоялось рассмотрение кассационной жалобы МВД Беларуси, на решение Заводского районного суда, который постановил выплатить денежную компенсацию морального и материального ущерба матери и сестре Игоря Птичкина, передает «Белсат».

23 марта суд признал родственников Птичкина пострадавшими и назначил им выплату в размере Br 30 000.

Минский городской суд постановил, что МВД должно выплатить семье Птичкина Br 36000 (30 000 — за моральный ущерб и 6 000 — за материальный). C МВД сняли обязанность заплатить государственную пошлину за рассмотрение дела в суде.

Главным аргументом МВД во время рассмотрения кассационной жалобы было то, что семья Птичкина должна требовать компенсацию в Министерстве финансов.

В кассационной жалобе МВД утверждал, что законом обязанность по возмещению вреда может быть возложено на лицо, не являющееся причиной нанесения вреда и в таком случае ответственность несет государственная казна.

Напомним, Игорь Птичкина умер в СИЗО №1 на «Володарке» в ночь с 3 на 4 августа 2013 года после нескольких дней ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Первоначальная экспертиза свидетельствовала, что смерть наступила в результате болевого шока и сердечной недостаточности. В октябре 2016 года суд признал виновным фельдшера СИЗО №1 Александра Крылова в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, которые стали причиной смерти Птичкина.