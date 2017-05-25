Шесть мест в Беларуси, где вы вряд ли бывали 3 25.05.2017, 17:11

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Колоритные места в каждой области нашей страны.

Своя страна для белорусов – часто неизведанный мир. Чтобы исправить 34travel сделал потрясающий гид: 6 колоритных мест в каждой области – поехали!

Винокурня, каретная и усадьба Гуттен-Чапских

Где это: Минский район, агрогородок Прилуки

В окрестностях Минска лучше всего ездить по местам, известным по акварелям и гравюрам Юзефа Пешки и Наполеона Орды. Одно из них – усадьба Гуттен-Чапских XIX века в Прилуках. Про одного из владельцев, Томаша Вишневского, рассказывают истории не хуже, чем про монахов-капуцинов: говорят, пан увлекался бальзамированием трупов своих врагов.

Усадьба и комплекс построек вокруг довольно большие. Есть амбар, каретная и винокурня, которая выглядит намного красивее многих современных домов. Сохранилась кузница и другие здания. В Прилуки ходят маршрутки из Минска.

Если хочется чего-то менее известного – можно отправиться к дворцово-парковому комплексу Монюшко-Ваньковичей в Смиловичи. Он построен в неоготическом стиле и немного напоминает замок. Впрочем, и стоит дворец на фундаменте старого замка XVII века.

Его достраивали постепенно. Например, в XIX веке в стиле неоготики, а в ХХ, судя по всему, в стиле советского модернизма, добавив прямоугольный вестибюль и гардероб.

Здесь находился аграрный колледж, сейчас здание у новых владельцев и уже частично прошло реставрацию.

Остров на Освейском озере

Где это: Витебская область, город Верхнедвинск, ул. Советская, 170, к. 2 (администрация заказника). Озеро находится у самой деревни Освея в том же Верхнедвинском районе.

Это самый большой остров Беларуси – посреди озера, которое по площади не намного меньше Нарочи. Освейское озеро находится почти на краю страны – на Верхнедвинщине, откуда одинаково близко до Латвии и России.

Остров Ду – древнее место, где люди жили тысячелетиями. На нем еще в середине ХХ века была деревня и даже колхоз «Освейский», дизельная подстанция и прочие блага цивилизации. Теперь – заказник и обзорная вышка, чтобы разглядывать птиц. Площадь острова составляет всего 5 километров. Остров входит в состав ландшафтного заказника «Освейский», и можно его увидеть в рамках водной экскурсии по озеру или пешей – по острову. Пешая экскурсия начинается с южного, высокого 12-метрового берега. Договориться о поездке на остров можно по телефону заказника 8 02151 528 16.

Вокруг озера раскинулся парк Гильзенов-Шадурских. Когда-то он был, как Венеция, пронизан сетью каналов, среди которых стоял один из самых красивых дворцов Речи Посполитой, построенный в XVIII веке. Правда, перед визитом туда придется получше рассмотреть картинки – дворец теперь больше похож на руины.

Кроме остатков дворца, можно увидеть деревянную церковь, а в XIII веке, говорят, здесь был даже замок. По пути назад, если вы на машине, можно заехать в деревню Сарье в том же районе и посмотреть на красивый неоготический храм.

Валы замка и спиртзавод под Глуском

Где это: Могилевская область, город Глуск.

Очень колоритно местечко Глуск. Здесь частично уцелели бастионы Глусского замка, а в валах археологи недавно откопали галереи и залы, оставшиеся от его каменной версии. Деревянную же сожгли еще в XVII веке казаки. Наверху подростки играют в футбол – там находится городской стадион. Недалеко от него, на замчище, в 2015 году появился уменьшенный макет замка.

В центре городка можно прогуляться и посмотреть на еврейскую застройку столетней давности. Здесь, как и в Дятлово, была большая община. В начале войны убито около 3000 евреев, и сейчас в городе живет одна еврейская семья.

Если есть время – заодно можно заехать в деревню Заволочицы в 26 километрах от города. Ей чуть больше ста лет, но в самом начале ее существования мелиоратор Жилинский построил себе здесь дворец и спиртзавод, работавший до недавнего времени. Само имение, говорят, помещик проиграл в карты, а сейчас оно закрыто и пустует. Но места все равно очень колоритные!

Барокко и мамонты в Юровичах

Где это: Гомельская область, Калинковичский район, деревня Юровичи.

Здесь, в Калинковичском районе, началась история человека на наших землях. Первые стоянки людей, по предположениям археологов, тут были 26 тысяч лет назад. У Юрович, в отличие от севера Беларуси, тогда не было оледенения, но и собирательства тоже не было – холодно.

В музее деревенской школы (улица Советская, 9) есть не только портрет Ленина: здесь можно посмотреть и на кости мамонта, и на предметы быта древних людей.

Рядом с деревней – высокая 20-метровая Юровичская гора, с описания которой начинаются «Люди на болоте». А на горе – огромный храм в стиле барокко, раньше иезуитский, а теперь православный в состоянии реставрации. Выглядит он, мягко говоря, не новым, но величественным. В советское время с храмов сбивали башни и делали купола-луковицы, и он не стал исключением: луковиц повесили около десятка.

Для любителей декаданса рядом с деревней есть заброшенный пионерлагерь «Лесная сказка». В 60 километрах – Брагин и поселок Тельман рядом с ним. В поселке есть парк XVII века и остатки замка Вишневецких.

Дворец Потоцких в Высоком

Где это: Брестская область, Каменецкий район, город Высокое.

Высокое никого не оставит равнодушным. Городок находится в Каменецком районе, и живет в нем всего 5 тысяч человек. Когда-то шведский король Густав Ваза брал Высокое штурмом. Здесь, как и во многих знаковых местах Беларуси, есть скромные руины. Раньше они были замком Сапег XVII века.

Недалеко находится дворцово-парковый комплекс Сапег-Потоцких, в котором сохранились и усадебный дом, и флигель с колоннами. Реставрация здесь была умеренной. Крыша частично отремонтирована, законсервирована въездная брама, но некоторые постройки разрушаются. В 2013 году его продали, и владелец сейчас ищет инвестора, чтобы восстановить комплекс. В парке есть озеро и немного редких деревьев: например, гледичия и пирамидальный дуб, которых в Беларуси не встретишь. Они появились благодаря Марии Потоцкой, которая жила во дворце сто лет назад. Эта женщина стала известным ботаником, селекционером и агрономом. В 1900 году она даже получила гран-при на Всемирной выставке в Париже, где участники из всех стран мира соревновались своими успехами в технологиях и технике.

Кроме наследия Сапег и Потоцких в Высоком можно посмотреть на абсолютно разные храмы, от обычного костела до синагоги. В ней, кстати, при СССР был не обычный магазин и не склад, а автомастерская. По документам синагоге не более 100 лет, хотя на самом деле 400.

Старинные кладбища и столетний центр Дятлово

Где это: Гродненская область, город Дятлово.

Городок Дятлово в 50 км от Лиды стоит неспешной прогулки по центру, который сохранился еще с дороссийских времен. Там же стоит мало кому известный дятловский дворец Радзивиллов – памятник XVIII века, который уцелел, за исключением части внешней отделки и скульптур в парке. До 2010 года здесь находилась стоматология, потом местные власти пытались его продать – в прошлом году его предлагали по цене минской «трешки», но желающих не нашлось.

В Дятлово есть старинный барочный костел Успения Богородицы с сохранившимися барельефами, церковь и синагога. Синагога внешне – обычное белое здание, но потолки внутри сводчатые и выдают возраст. Сейчас в здании находится пожарная часть. Отдельная прелесть – прогуляться по центральной площади, где сохранилась историческая застройка: сказочные домики как в какой-нибудь Бельгии.

Вообще, до войны Дятлово был еврейским местечком. Городское кладбище – как раз довоенного времени – находится за простым сеточным забором. Но внутри, как в кино, замшелые камни с надписями на уже непонятном языке. На старых православном и католическом кладбищах можно увидеть настоящие усыпальницы.

В полутора километрах от местечка разрушается усадьба Жибортовщина, где жил Игнат Домейко – наш и чилийский ученый, некогда ректор Чилийского университета. Жаль, что сейчас от усадьбы практически ничего не осталось.

А если проехать еще 15 километров, можно попасть к величественному костелу в стиле классицизма с крупными колоннами в деревне Роготно.