В Ялте на могиле Богдановича звучали стихи по-белорусски и украински 3 25.05.2017, 17:26

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Фото: RFE/RL

Сегодня, в 100-летие со дня смерти известного поэта, на его могиле собралось несколько десятков человек.

100-летие со дня смерти известно белорусского поэта Максима Богдановича отметили митингом-реквиемом в Ялте 25 мая. На могиле поэта собралось около полусотни человек, передает «Радыё Свабода».

Официальное мероприятие организовала Белорусская национально-культурная автономия Крыма. На реквиеме присутствовали белорусский ксендз Данила Свояк, который сейчас служит в Симферополе, и крымская беларусскоязычная писательница Алиса Бизяева.

Выступил Петр Якубук, художник, ювелир, председатель белорусского общества Ялты. Он отметил, как много в Крыму людей белорусского происхождения:

«У нас можно сделать секцию белорусских художников».

Виталий Бартос, Сергей Кандыбович, Роман Чегринец - люди, которые репрезентированная культурную автономию белорусов Крыма.

«Светлый же след будет вечно живым», - эти строки подхватили несколько присутствующих.

Юрий Космынин: «У каждого народа есть человек, который есть воплощением народной памяти. И этот человек - Максим Богданович».

Глава этнографического музея в Алуште Людмила Онищенко прочитала по-украински свое стихотворение, посвященное Максиму Богдановичу.

Данила Сваяк, белорусский ксендз-настоятель католического прихода Симферополя:

«Язык для людей, которые живут далеко от родины, это связь со своими корнями. Богданович считал язык скрипкой белорусской. Но здесь собрались люди под флагами, под которыми Богданович не умирал».

Данила Сваяк

Крым международно признан оккупированной Россией территорией Украины.