закрыть
25 мая 2017, четверг, 20:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Брюсселе встретились главы Евросоюза и США

  • 25.05.2017, 17:35
  • 9,246
Фото: Reuters

Политики пришли к общему мнению по поводу конфликта на востоке Украины.

В Брюсселе завершилась встреча лидеров Евросоюза и президента США Дональда Трампа. Позиции главы Евросовета Дональда Туска и Трампа по поводу отношения к России не совпадают, сообщает из Брюсселя «Радио Свобода».

В то же время политикам удалось прийти к общему мнению по поводу конфликта на востоке Украины.

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что встреча прошла «хорошо». По его словам, «были найдены общие точки соприкосновения по вопросам борьбы с терроризмом и ядерной программы Северной Кореи».

Встреча с лидерами ЕС прошла перед саммитом Североатлантического союза, который пройдет сегодня в Брюсселе. Переговоры внесут ясность в будущее НАТО. Трамп неоднократно называл военный союз устаревшей организацией и обвинял европейских союзников США в том, что они не доплачивают денег в общий бюджет. В последнее же время в Вашингтоне все чаще подчеркивают, что США верны своим обязательствам по защите союзников.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные