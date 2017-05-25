В Брюсселе встретились главы Евросоюза и США
- 25.05.2017, 17:35
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Политики пришли к общему мнению по поводу конфликта на востоке Украины.
В Брюсселе завершилась встреча лидеров Евросоюза и президента США Дональда Трампа. Позиции главы Евросовета Дональда Туска и Трампа по поводу отношения к России не совпадают, сообщает из Брюсселя «Радио Свобода».
В то же время политикам удалось прийти к общему мнению по поводу конфликта на востоке Украины.
Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что встреча прошла «хорошо». По его словам, «были найдены общие точки соприкосновения по вопросам борьбы с терроризмом и ядерной программы Северной Кореи».
Tusk says he and Trump don't have a common opinion on #russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 мая 2017 г.
Встреча с лидерами ЕС прошла перед саммитом Североатлантического союза, который пройдет сегодня в Брюсселе. Переговоры внесут ясность в будущее НАТО. Трамп неоднократно называл военный союз устаревшей организацией и обвинял европейских союзников США в том, что они не доплачивают денег в общий бюджет. В последнее же время в Вашингтоне все чаще подчеркивают, что США верны своим обязательствам по защите союзников.