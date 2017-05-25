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Минскую область хотят доверить гендиректору МТЗ

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  • 25.05.2017, 17:43
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Федор Домотенко

Кресло Шапиро может занять Федор Домотенко.

Место губернатора Минской области, судя по всему, пустовало недолго. На пост председателя Миноблисполкома пророчат Федора Домотенко, в настоящий момент занимающего пост гендиректора Минского тракторного завода. Об этом tut.by рассказали несколько источников.

Домотенко возглавил тракторный завод в августе 2014 года. При нем предприятие преодолело кризис 2014-2015 годов, и одно из немногих в отрасли вышло в устойчивый плюс. До этого он полтора года был помощником Лукашенко — главным инспектором по Минску.

Федор Домотенко родился в 1957 году. С 1983 года его производственная деятельность была связана с Белорусским автомобильным заводом, где он прошел путь от инженера-электроника до первого заместителя генерального директора по техническим вопросам и развитию. В 2010 году Домотенко назначен председателем Молодечненского райисполкома.

24 мая Семен Шапиро был освобожден от должности председателя Миноблисполкома в связи с переходом на другую работу. 20 мая он стал председателем Федерации хоккея. По информации tut.by, ему также пророчат пост вице-президента Национального олимпийского комитета и полпреда Лукашенко.


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