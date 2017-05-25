Врачи назвали самый простой секрет здорового сердца 2 25.05.2017, 17:55

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Исследование провели специалисты из Высшей школы здравоохранения Гарварда.

Специалисты из Высшей школы здравоохранения Гарварда доказывают, что поддерживать ровное и хорошее настроение крайне важно для улучшения функций миокарда. Люди, не склонные к агрессивным выходкам, имеют меньший риск проблем с сердцем, заявили они, пишет healthyliving.com.ua.

Гарвардские исследователи отметили, что когда человек находится в хорошем расположении духа, он не подозревает, какие изменения происходят в его организме. Между тем в подобном состоянии снижается вероятность инфаркта и других нарушений в сердечно-сосудистой системе.

По словам специалистов, жизнь современных людей полна стрессовых ситуаций, что значительно снижает способность быть терпимыми. Раздражительность становится все более распространенной - многие срываются, кричат и злятся по совершенно незначительным поводам.

Однако, как отмечают ученые, у благодушно настроенных людей организм более здоров.

«Риск кардиологических заболеваний у них на 50% ниже, также их показатели отличаются нормальным уровнем холестерина, артериального давления и отсутствием склонности к ожирению», - рассказали ученые.