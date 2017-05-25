Милиция ездит по следам «Белсата» 3 25.05.2017, 17:59

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После появления сюжетов на телеканале, независимые журналисты получают протоколы.

- Как только мы едем куда-то снимать сюжет, и он появляется на Youtube или на телеканале «Белсат», сразу едут милиционеры составлять протоколы за незаконное изготовление продукции СМИ, - возмущается гомельский журналист Константин Жуковский.

Участковый милиционер из Мозыря Андрей Павленко прислал гомельским журналистам-фрилансерам Константину Жуковскому и Андрею Толчину административный протокол, в котором обвиняет их в незаконном изготовлении продукции СМИ для польского телеканала «Белсат» без аккредитации в белорусском МИД, пишет baj.by.

- Приписывают нам статус иностранных журналистов, а потом обвиняют в нарушении закона о СМИ и составляют административные протоколы по статье 22.9 КоАП. Похоже, выполняют какой-то план по количеству выявленных нарушений. Это целенаправленное преследование за фрилансерскую работу, - убежден Жуковский.

В Мозыре фрилансеры расспрашивали Елену Страху об инциденте, который произошел с ее гражданским мужем Андреем и омоновцами.

Последние ночью в конце апреля в гражданской одежде и масках забрались на территорию частной усадьбы, чтобы задержать Андрея якобы за кражу электросварочного аппарата. Вызвали из-за грохота во дворе, так как тот якобы зацепил ненароком автомобиль, который стоял в переулке, и напали из-за угла дома. В результате двое омоновцев получили ножевые ранения.

В сюжете под названием «Жители Мозыря поддерживают мужчину, который порезал милиционеров», показанному на телеканале «Белсат» 4 мая использованы фрагменты интервью с Еленой Страхой - свидетелем организации задержания ночью ее гражданского мужа.

Административные протоколы в отношении фрилансеров Константина Жуковского и Андрея Толчина должны рассматриваться по месту жительства - в районных судах Гомеля.