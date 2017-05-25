Олег Новицкий в космосе соскучился по жареной картошке
- 25.05.2017, 18:11
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Белорус находится на МКС уже больше полугода - с ноября 2016-го.
Планировалось, что он вернется на Землю в середине мая, однако посадку перенесли на 2 июня - «на целых 17 дней!», как написала его жена Юлия в своем дневнике на сайте Роскосмоса. Накануне возвращения мужа она рассказала, как Олег готовится к посадке, пишет kp.by.
«Хочется вредной еды»
«На днях Олег сделал первый кулинарный заказ на посадку. Я его уже несколько раз «мучила» вопросом: «Чего бы вкусненького он больше всего хотел, чтоб я приготовила ему сразу после приземления?» Он все время отмахивался: «Подожди, пока не знаю, еще много времени впереди». И вот, наконец, я услышала: «Жареной картошки, жареных свиных ребрышек и твой фирменный картофельный пирог. Хочется всего вредного и неполезного». Относительно картошки я даже не сомневалась. Какой же белорус ее не любит? У нас, кстати, Ритуля (младшая дочь. - Ред.) в этом плане пошла в папу. Она обожает картофельное пюре. Может есть его хоть два раза в день. И если от каши или супа иногда отказывается (сжимает губки, морщит носик и мотает головой, типа, «не хочу»), то от пюре еще ни разу.
Кстати, в первом полете Олег тоже заказывал к посадке картошку… А чуть позже муж заказал еще и квашеной капусты. Пришлось за несколько дней до посадки квасить…
Кстати, всем космонавтам за несколько месяцев до полета дается перечень продуктов, которые есть в рационе, и они составляют себе меню. В соответствии с собственными предпочтениями. Правда, здесь существует один нюанс, о котором предупреждают и медики, и летавшие космонавты: нельзя составлять меню только из своих любимых продуктов. Никто не знает, почему так происходит, но факт остается фактом: те продукты, которые нравятся на Земле, могут совершенно не нравиться в космосе, и наоборот. Поэтому нужно постараться по возможности разнообразить меню, тогда не будет никаких проблем...
Многим космонавтам на орбите очень не хватает фруктов. Конечно, грузовики доставляют туда несколько раз в год понемногу свежих яблок, апельсинов и мандаринов. Но этого, естественно, не хватает. Поэтому частенько (и это можно увидеть в новостных сюжетах) сразу после приземления, как только ребят достают из спускаемого аппарата, их угощают яблоками».
Первые шаги дочки папа увидел из космоса
«Вчера вечером, когда Олег в очередной раз позвонил, я спросила у него, успел ли он посмотреть те многочисленные видео с Ритулей, которые я ему отправила. Он ответил, что днем было совершенно некогда проверять почту. А сейчас даже если захочет, то не сможет. Он закапал глаза, зрачки расширены, он ничего не видит, все расплывается. И даже мой номер набирал на ощупь. Очередной медицинский эксперимент - проверка остроты зрения.
Крайние несколько дней я забросала мужа Ритухиными видео. 25 апреля ей исполнился годик. Вечером зашли поздравить крестные и друзья. Я, естественно, снимала и фотографировала все: и наши приготовления, и именинницу, и гостей, и то, как виновница торжества играла с новыми игрушками. А поскольку недели две назад она начала сама ходить, то сюжеты с ней теперь получаются интереснее, смешнее и трогательнее. Кстати, ее первые самостоятельные шаги наш папа смог увидеть в тот же день - кадры сразу же улетели на орбиту. Мы стараемся, чтобы Олег не пропускал такие важные события...
…На днях у Олега должны будут начаться тренировки по спуску с инструкторами с Земли. И вообще сейчас добавится много работы по подготовке к посадке. Мы с Яночкой (старшая дочь. - Прим.) тоже начинаем потихоньку готовиться к встрече с папой. У нас с ней много разных задумок. Рита пока участия в подготовке не принимает. Ее главная задача - поменьше капризничать и хорошо спать, чтобы не мешать нам…»