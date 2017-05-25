Олег Новицкий в космосе соскучился по жареной картошке 25.05.2017, 18:11

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Олег Новицкий

Фото: roscosmos.ru

Белорус находится на МКС уже больше полугода - с ноября 2016-го.

Планировалось, что он вернется на Землю в середине мая, однако посадку перенесли на 2 июня - «на целых 17 дней!», как написала его жена Юлия в своем дневнике на сайте Роскосмоса. Накануне возвращения мужа она рассказала, как Олег готовится к посадке, пишет kp.by.

«Хочется вредной еды»

«На днях Олег сделал первый кулинарный заказ на посадку. Я его уже несколько раз «мучила» вопросом: «Чего бы вкусненького он больше всего хотел, чтоб я приготовила ему сразу после приземления?» Он все время отмахивался: «Подожди, пока не знаю, еще много времени впереди». И вот, наконец, я услышала: «Жареной картошки, жареных свиных ребрышек и твой фирменный картофельный пирог. Хочется всего вредного и неполезного». Относительно картошки я даже не сомневалась. Какой же белорус ее не любит? У нас, кстати, Ритуля (младшая дочь. - Ред.) в этом плане пошла в папу. Она обожает картофельное пюре. Может есть его хоть два раза в день. И если от каши или супа иногда отказывается (сжимает губки, морщит носик и мотает головой, типа, «не хочу»), то от пюре еще ни разу.

Кстати, в первом полете Олег тоже заказывал к посадке картошку… А чуть позже муж заказал еще и квашеной капусты. Пришлось за несколько дней до посадки квасить…

Кстати, всем космонавтам за несколько месяцев до полета дается перечень продуктов, которые есть в рационе, и они составляют себе меню. В соответствии с собственными предпочтениями. Правда, здесь существует один нюанс, о котором предупреждают и медики, и летавшие космонавты: нельзя составлять меню только из своих любимых продуктов. Никто не знает, почему так происходит, но факт остается фактом: те продукты, которые нравятся на Земле, могут совершенно не нравиться в космосе, и наоборот. Поэтому нужно постараться по возможности разнообразить меню, тогда не будет никаких проблем...

Многим космонавтам на орбите очень не хватает фруктов. Конечно, грузовики доставляют туда несколько раз в год понемногу свежих яблок, апельсинов и мандаринов. Но этого, естественно, не хватает. Поэтому частенько (и это можно увидеть в новостных сюжетах) сразу после приземления, как только ребят достают из спускаемого аппарата, их угощают яблоками».

Первые шаги дочки папа увидел из космоса

Младшей дочке Олега Рите недавно исполнился год. Пока папа был в космосе, она подросла и научилась ходить. Фото: roscosmos.ru

«Вчера вечером, когда Олег в очередной раз позвонил, я спросила у него, успел ли он посмотреть те многочисленные видео с Ритулей, которые я ему отправила. Он ответил, что днем было совершенно некогда проверять почту. А сейчас даже если захочет, то не сможет. Он закапал глаза, зрачки расширены, он ничего не видит, все расплывается. И даже мой номер набирал на ощупь. Очередной медицинский эксперимент - проверка остроты зрения.

Крайние несколько дней я забросала мужа Ритухиными видео. 25 апреля ей исполнился годик. Вечером зашли поздравить крестные и друзья. Я, естественно, снимала и фотографировала все: и наши приготовления, и именинницу, и гостей, и то, как виновница торжества играла с новыми игрушками. А поскольку недели две назад она начала сама ходить, то сюжеты с ней теперь получаются интереснее, смешнее и трогательнее. Кстати, ее первые самостоятельные шаги наш папа смог увидеть в тот же день - кадры сразу же улетели на орбиту. Мы стараемся, чтобы Олег не пропускал такие важные события...

…На днях у Олега должны будут начаться тренировки по спуску с инструкторами с Земли. И вообще сейчас добавится много работы по подготовке к посадке. Мы с Яночкой (старшая дочь. - Прим.) тоже начинаем потихоньку готовиться к встрече с папой. У нас с ней много разных задумок. Рита пока участия в подготовке не принимает. Ее главная задача - поменьше капризничать и хорошо спать, чтобы не мешать нам…»