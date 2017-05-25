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Белорусские айтишники вышли в финал Imagine Cup 2017

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  • 25.05.2017, 18:22
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Победитель финального этапа получит грант в размере $100 тысяч на развитие проекта.

Белорусская команда Scrawlless вышла в финал Imagine Cup 2017, который пройдет в Сиэтле в июле, сообщили БелТА в представительстве компании Microsoft в Беларуси.

В полуфинале Imagine Cup в Киеве приняли участие девять команд из семи стран - Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Эстонии и Литвы. Первыми стали белорусские разработчики из команды Scrawlless, вторыми - ребята из Азербайджана, третьими - команда из Грузии.

Белорусские ИТ-разработчики примут участие в состязании между 50 командами из разных стран во время международного финала конкурса, который состоится в июле в городе Сиэтл (США). Победитель финального этапа получит грант в размере $100 тыс. на развитие проекта.

Команда Scrawlless представила интернет-портал для детей с ДЦП и нарушениями мелкой моторики рук. Портал адаптирован к программе белорусских школ. С его помощью дети, которым из-за особенностей физического развития сложно писать текст и чертить, смогут выполнять домашние задания по алгебре и геометрии. В портал встроены модули для решения примеров с опциями вычисления в столбик и поле для черчения геометрических фигур. Портал будет полезен школьникам, которые находятся на домашнем обучении: с помощью сервиса можно отправлять домашние задания учителю и задавать ему вопросы онлайн. Разработчики утверждают, что у проекта большое будущее: его можно адаптировать к школьным программам разных стран и помогать детям по всему миру.

В этом году конкурс Imagine Cup отмечает 15-летний юбилей. За этот период в соревнованиях приняли участие более 2 млн студентов из 190 стран.


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