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Акция солидарности с Дмитрием Полиенко не дает покоя милиции

  • 25.05.2017, 18:33
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Фото: spring96.org

Милиционеры начали обзванивать активистов Вячеслава Косинерова и Анисии Гурской.

24 мая на домашние телефоны активиста Вячеслава Косинерава и волонтерки «Весны» Анисии Гурской позвонили из РУВД Центрального района Минска, пишет spring96.org.

Сотрудник милиции расспрашивал об их участии в акции солидарности с политзаключенным Дмитрием Полиенко во время велокарнавала «Viva Ровар!» И хотел вызвать активистов на разговор.

По словам Вячеслава Косинерова, трубку сняла его мама. Сотрудник милиции на другом конце провода сказал, что ему нужно поговорить с ее сыном, так как тот во время велопарада 13 мая якобы катался без майки. Позже Вячеслав перезвонил сотруднику милиции, чтобы уточнить обстоятельства. Милиционер начал спрашивать Косинерава о майке «Свободу Полиенко», которая была на нем во время велопарада 13 мая, а затем пригласил его приехать в Центральный РУВД на беседу в рамках проверки по административному делу. На вопрос Косинерова, заведено ли это дело против него, милиционер ответил, что нет. В результате Косинеров отказался ехать в РУВД.

С такими же вопросами на домашний номер Анисии Гурской позвонил милиционер Центрального РУВД Дмитрий Шереметьев. Волонтерки «Весны» дома не было, и он начал расспрашивать отца о том, где Анисия работает или учится, просил номер ее мобильного. Отец отказался давать эти данные милиционеру, и тогда Шереметьев попросил, чтобы девушка сама набрала его позже. Публикуем запись беседы Анисии и Дмитрия Шереметьева.

Во время разговора милиционер задавал девушке много вопросов, типа «Выкрикивали ли вы «Свободу Полиенко?», «Давали ли интервью?», «Откуда у Вас майка с такой надписью?», «Какие друзья Вам ее подарили?»и т.д. Также Шереметьев настойчиво приглашал Анисию на беседу в РУВД, чтобы «записать объяснения в рамках проверки». Анисия, в свою очередь, согласилась приехать в РУВД только после получения повестки.

13 мая четверо человек, в том числе Вячеслав Косинеров и Анисия Гурская, приехали на стартовую точку велокарнавала «Viva Ровар!»в майках с надписью «Свободу Полиенко!». Как рассказал телеканалу «Белсат» Вячеслав Косинеров, активисты таким образом выразить солидарность с политическим заключенным Дмитрием Полиенко и привлечь к этому внимание других участников мероприятия.

Напомним, 7 апреля 2017 г. суд Заводского района г. Минска отменил отсрочку исполнения наказания, присужденного активисту судом Центрального района в октябре 2016 года. Поводом для уголовного преследования стало участие Полиенко в мирной акции - велопробеге «Критическая масса», который проходил 29 апреля прошлого года и был прерван милицией.

Таким образом, с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году, активист должен отбыть полтора года заключения. Правозащитное сообщество Беларуси пришло к выводу, что осуждение Дмитрия Полиенко непосредственно стало результатом реализации им свободы мирных собраний и выражения мнения, и квалифицирует социального активиста как политического заключенного, требуя от властей его немедленного освобождения.


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