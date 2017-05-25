Лукашенко - хоккеистам: Каждый на «Мерседесе» ездит, а результата нет 25 25.05.2017, 18:41

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Диктатор приказал платить хоккеистам только за результат.

Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси заявил о том, что платить хорошие деньги следует только за конкретный результат.

- Будет результат - будет зарплата. Вы знаете мои требования. Если вы готовы сегодня заработать деньги сами, без государственных дотаций, платите сколько хотите. Но если вы из бюджета народные деньги сегодня берете, будьте добры отрабатывать, - отметил правитель на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси 25 мая, пишет БелТА.

По словам Лукашенко, авансы за игру должны быть минимальными, а остальные выплаты - только за результат.

- А то каждый на «Мерседесе» ездит, а результата нет. Поэтому установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат на внутреннем чемпионате. Тогда будут играть здесь, - подчеркнул правитель. На ЧМ по хоккею в 2014 году белорусская сборная заняла 7-е место. - Что будет в 2021 году? Подумайте, какой подарок в 2021 году вы преподнесете белорусскому народу.

Напомним, 20 мая ассоциацию «Федерация хоккея Беларуси» возглавил уже бывший председатель облисполкома Семен Шапиро.