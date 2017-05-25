Почему БПЦ нужно вывести из-под влияния России 14 Алексей Кириенко,

25.05.2017, 19:02

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Роль церкви в жизни белорусского общества не следует недооценивать.

Ни для кого не секрет, что белорусские власти вкладывают огромные бюджетные средства в идеологическую и пропагандистскую работу с населением. Целью такой работы является прежде всего донесение до граждан нужных государству идей, облекая их в приятную и доступную для населения оболочку.

В то же время власть Беларуси, по сути своей являясь авторитарной, всеми силами стремится пресекать или ограничивать распространение мыслей и идей, неугодных (хоть и легальных во многих случаях) для правящей верхушки. В методах, мягко говоря, не стесняются.

При всём при том остается неясным один вопрос: как государство, столь ревностно реагирующее на любую критику, оставляет без внимания огромную структуру, открыто проповедующую свои идеи, отличные от государственных и в том числе политические, которые не совпадают с официальной идеологией, но зачастую несут угрозу самому существованию Беларуси как независимого государства. Этой структуре не запрещено вести пропаганду среди своих последователей, коих в Беларуси около 80% от всего населения. Государство в свою очередь не только закрывает глаза, но и собственноручно выделяет средства для данной структуры, в некотором роде считаю ее частью себя.

Да, речь идет о Русской православной церкви (РПЦ).

Именно эта структура является одним из главных идеологических рупоров Кремля, в частности автором и исполнителем песен про так называемый «русский мир», который должен вобрать в себя практически все постсоветские территории. Объединение, по замыслу авторов, разумеется, должно произойти вокруг Москвы.

Уже сама идея должна звучать для нас как экстремистская, то есть несущая прямую угрозу суверенитету страны. Это понимает каждый, у кого мозг еще не пропитался официальной российской пропагандой.

Слова и идеи не расходятся с делом: по сути своей Белорусская православная церковь (БПЦ) является экзархатом по отношению к московской патриархии, то есть фактически филиалом РПЦ, напрямую подчиняясь Москве (например, именно в России принимается решение о назначении главы православной церкви в Беларуси, так 25 декабря 2013 года Преосвященным Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси был назначен гражданин Российской Федерации Георгий Пономарёв, более известный нам как Митрополит Павел). Отсюда следует, что официальные власти Минска не имеют контроля над БПЦ, напротив же – Москва имеет уникальную возможность влиять на умы 80% населения Беларуси, в ряде случаев делая это гораздо более успешно, нежели средства массовой информации (впрочем, и у БПЦ, и у РПЦ хватает и своих собственных СМИ), ведь в информацию, получаемою из уст настоятеля, прихожанин обязан верить беспрекословно, не ставя её под сомнение.

В таких условиях не стоит удивляться, что у нас в стране как грибы после дождя растут так называемые «военно-патриотические клубы» под патронажем БПЦ-РПЦ, коих уже более 20 (Витебск, Брест, Туров, Березино, Могилёв, Гомель, Полоцк, Бобруйск, Гродно). В этих «клубах» помимо антигосударственной пропаганды «русского мира» инструкторы и т.н. «казаки» учат подростков военно-подрывной и партизанской деятельности. Зачастую организовываются выезды на сборы в Россию, где инструктажи проводят уже более опытные люди, в том числе имеющие опыт боевых действий в Украине на стороне донецких и луганских боевиков.

Примечателен тот факт, что белорусские власти и спецслужбы до коленной дрожи испугались аналогичного военно-патриотического клуба оппозиционно настроенной молодежи («Ваяр», «Белы легіён»). Это вылилось в жесткие репрессии, новостные сюжет и громкие уголовные дела, которые продолжаются по сей день. Логику властей можно было бы понять: в стране авторитаризм, который держится в основном за счёт грубой силы против мирного и безынициативного населения, и тут появляются ребята, которые в случае чего могут дать сдачи. Но тогда почему власть репрессирует одних и не трогает других? Неужели украинского примера недостаточно? Неужели разбросанные по всей стране полувоенные лагеря вкупе с двумя российскими базами не делают оккупацию Беларуси вопросом одного дня?

Стоит понимать, что Белорусская православная церковь, видимо, вопреки заблуждениям Лукашенко и Со, подконтрольна только РПЦ. В частности, как человек православный, окончивший семилетнюю воскресную школу при Храме трех святителей в Могилеве, я сам часто бывал на проповедях. На них священнослужители имеют возможность внушать людям всё что угодно, зачастую даже отдаленно не имеющее отношение к духовной тематике. Так например, в бытность моей работы учителем, я попал на проповедь в один из храмов Могилёвского района. Так вот в своей проповеди местный священник средних лет рассказывал о своём негативном отношении к…Михаилу Булгакову! Минут 30 рассказывал. И все слушали, многие согласно кивали, нельзя ведь возразить батюшке. И много я слышал таких проповедей, много имел личных бесед со священнослужителями, особенно в разгар украинских событий. И чего я только не слышал: от украинских фашистов до жидо-масонского заговора и внедрения в тела микрочипов на «бездуховном западе».

Подводя итог, хочу сказать, что ситуация, складывающаяся вокруг православной церкви в Беларуси, кажется мне настолько нелепой в отношение государства, что создается впечатление либо крайне наивной близорукости, либо целенаправленного игнорирования ситуации. Выход видится мне в том, чтобы вывести БПЦ из-под влияния России, создав собственную независимую патриархию. Это, несомненно, вызовет шквал возмущения в российской пропаганде, но для православных белорусов не изменится ровным счётом ничего, кроме одной буквы на табличке у входа в церковь. Польза же для суверенитета Беларуси будет колоссальная, разумеется, вкупе с ликвидацией (или же реорганизацией, выводя из-под патронажа РПЦ и «казачества») «военно-патриотических» лагерей для юношей и подростков. Не будем недооценивать роль церкви в жизни белорусского общества.

Алексей Кириенко, ucpb.org