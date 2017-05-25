В РФ нашли «наследника» Чуркина в ООН 2 25.05.2017, 19:55

Фото: Allison Joyce / REUTERS

Комитет Госдумы по международным делам согласовал имя нового постпреда РФ.

Кандидатура замглавы МИД России Василия Небензи на пост постоянного представителя России при ООН была поддержана на заседании комитета Госдумы по международным делам, сообщает politeka.net.

Ранее в МИД РФ сообщали, чтоо Небензя после согласования в Думе сможет поехать в Нью-Йорк в качестве постпреда России при ООН уже летом.

55-летний Василий Небензя до своего назначения заместителем министра иностранных дел много лет работал на высоких должностях в представительствах РФ при ООН в Нью-Йорке и Женеве.

Должность постпреда РФ в ООН стала вакантной после смерти предыдущего посла Виталия Чуркина. Дипломат умер в возрасте 64 лет в Нью-Йорке 20 февраля.