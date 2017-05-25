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Витебчанин за несколько месяцев прокутил около $40 тысяч

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  • 25.05.2017, 19:43

Молодой парень прогулял практически все семейные сбережения.

Молодой житель Витебска несколько месяцев воровал у родителей сбережения, прокутив с друзьями почти $40 тыс., сообщил БелТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Ремесленница из Витебска обратилась в милицию после того, как заметила пропажу 25 тыс. евро и $16,5 тыс. из конвертов, в которых дома хранились деньги. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, и первыми под подозрение сотрудников уголовного розыска Октябрьского РОВД, которые вели расследование, попали члены семьи. Вскоре была установлена причастность к совершению кражи 22-летнего сына заявительницы.

«Семья ведет довольно закрытый образ жизни, чужаков в дом не пускают. Между тем, сын женщины, который нигде не работал, позволял себе большие траты, устраивал гулянки с друзьями, которые оплачивал из неизвестных источников. Сначала молодой человек полностью отрицал свою причастность, но позже рассказал, как обстояло дело», - пояснил Виталий Сапроненко.

Оказалось, что сын несколько месяцев назад взял из одного конверта 500 евро, которые планировал вернуть после того, как найдет работу. Но, вкусив легких денег, уже не смог остановиться. В итоге за несколько месяцев он заметно опустошил сбережения родителей.


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