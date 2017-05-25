Bloomberg: Венесуэла тайно хотела продавать сирийскую нефть через РФ 25.05.2017, 20:26

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Сирия планировала с большой скидкой будет продавать нефть Венесуэле, используя российскую компанию-«пустышку».

Венесуэла тайно планировала обойти наложенные на Сирию международные санкции и с помощью России продавать нефть из арабской республики на рынке США. Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Bloomberg.

Предполагалось, что Сирия с большой скидкой будет продавать нефть Венесуэле, используя российскую компанию-«пустышку». Та, в свою очередь, должна была отправлять сырье на переработку в Арубу, а оттуда нефтепродукты поступали бы на американские АЗС.

Bloomberg указывает, что упомянутый план так и не был реализован, однако он, возможно, актуален до сих пор. Одна из основных ролей в схеме отводилась венесуэльскому трейдеру Вилмеру Руперти, который подтвердил агентству, что участвовал в обсуждении плана.

Как указывает Bloomberg, Руперти в 2012 году рекомендовал сирийскому послу в Венесуэле заключить контракт на поставку 50–200 тысяч баррелей сирийской нефти в сутки, а также арендовать хранилище на 6 млн баррелей. В переговорах по сделке участвовали чиновники обеих стран, а также сотрудники Citgo Petroleum – подразделения венесуэльской PDVSA в США.