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На МКАД установят шесть новых камер фиксации скорости

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  • 25.05.2017, 20:31
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Фото: tut.by

Камеры заработают в середине июня.

На МКАД до 30 мая установят новые датчики скорости — всего шесть камер в четырех точках. Об этом tut.by рассказали в ГАИ Минска.

Где повесят камеры

Новые стационарные камеры скорости повесят в четырех местах:

— 5-й км (между улицами Ваупшасова и Илимской), внутренняя сторона;

— 13-й км (между улицами Свислочской и Ташкентской), внутренняя и внешняя сторона;

— 30-й км (между улицами Слободской и Шаранговича), внутренняя и внешняя сторона;

— 37-й км (между улицами Притыцкого и Тимирязева), внутренняя сторона.

Камеры уже устанавливают, предполагается, что они заработают после всех согласований в середине июня.

Также в ГАИ отметили, что на данный момент говорить об увеличении скорости на отдельных участках МКАД рано.

— Для того, чтобы увеличить скорость на отдельных участках МКАД, необходимо, чтобы дорожники оборудовали кольцевую ограждениями первой и второй группы. Они нужны для того, чтобы уберечь пешеходов от попыток перебежать МКАД и водителей — от возможного выезда за пределы проезжей части. Пока работы по установке ограждений выполнены не в полном объеме, поэтому говорить об увеличении скорости рано, — отметили в ГАИ.

В настоящее время на кольцевой максимальная разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч и на отдельных участках — 100 км/ч в крайней левой полосе.


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