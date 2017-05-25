Диктатор назначил двух судей Верховного суда 6 25.05.2017, 21:14

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Лукашенко произвел кадровые перестановки в судейском корпусе.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко назначил двух судей Верховного суда. Это предусмотрено указом №185 «О назначении и освобождении судей», который диктатор подписал 25 мая, передает БелТА.

Судьей Верховного суда назначен Андрей Плотников.

Кроме того, судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с cоветом республики национального собрания назначена Ольга Синкевич.