Диктатор назначил двух судей Верховного суда

Диктатор назначил двух судей Верховного суда6
- 25.05.2017, 21:14
Лукашенко произвел кадровые перестановки в судейском корпусе.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко назначил двух судей Верховного суда. Это предусмотрено указом №185 «О назначении и освобождении судей», который диктатор подписал 25 мая, передает БелТА.
Судьей Верховного суда назначен Андрей Плотников.
Кроме того, судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с cоветом республики национального собрания назначена Ольга Синкевич.