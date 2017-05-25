закрыть
25 мая 2017, четверг, 23:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Диктатор назначил двух судей Верховного суда

6
  • 25.05.2017, 21:14
Фото: telegraf.by

Лукашенко произвел кадровые перестановки в судейском корпусе.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко назначил двух судей Верховного суда. Это предусмотрено указом №185 «О назначении и освобождении судей», который диктатор подписал 25 мая, передает БелТА.

Судьей Верховного суда назначен Андрей Плотников.

Кроме того, судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с cоветом республики национального собрания назначена Ольга Синкевич.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные