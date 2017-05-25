Столтенберг: Санкции против РФ являются чрезвычайно важными 25.05.2017, 21:42

Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

Генсек НАТО отметил, что Германия и Франция поставят на неформальном саммите вопрос о невыполнении минских соглашений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важную роль санкций Запада против России, а также выразил свою поддержку введения этих санкций. Об этом он сказал перед неформальным саммитом НАТО, который проходит в Брюсселе, сообщает «Радио Свобода».

«Я поддерживаю санкции. Думаю, что санкции являются чрезвычайно важными как реакция на противоправную аннексию Крыма и недостаточную имплементацию минских договоренностей», - заявил Столтенберг.

Накануне он отметил: не исключено, что Германия и Франция поставят на неформальном саммите вопрос о невыполнении минских соглашений.

Столтенберг добавил, что союз НАТО обеспокоен несоблюдением режима прекращения огня, отведения тяжелой техники от линии соприкосновения, а также недопущением к работе миссии наблюдателей от ОБСЕ.

24 мая 2017 года в Минске на заседании гуманитарной подгруппы боевики снова затягивали процесс освобождения заложников.