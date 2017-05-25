закрыть
25 мая 2017, четверг, 23:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Столтенберг: Санкции против РФ являются чрезвычайно важными

  • 25.05.2017, 21:42
Йенс Столтенберг
Фото: Reuters

Генсек НАТО отметил, что Германия и Франция поставят на неформальном саммите вопрос о невыполнении минских соглашений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важную роль санкций Запада против России, а также выразил свою поддержку введения этих санкций. Об этом он сказал перед неформальным саммитом НАТО, который проходит в Брюсселе, сообщает «Радио Свобода».

«Я поддерживаю санкции. Думаю, что санкции являются чрезвычайно важными как реакция на противоправную аннексию Крыма и недостаточную имплементацию минских договоренностей», - заявил Столтенберг.

Накануне он отметил: не исключено, что Германия и Франция поставят на неформальном саммите вопрос о невыполнении минских соглашений.

Столтенберг добавил, что союз НАТО обеспокоен несоблюдением режима прекращения огня, отведения тяжелой техники от линии соприкосновения, а также недопущением к работе миссии наблюдателей от ОБСЕ.

24 мая 2017 года в Минске на заседании гуманитарной подгруппы боевики снова затягивали процесс освобождения заложников.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные