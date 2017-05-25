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Фотофакт: Старушка перебегает восьмиполосный проспект в центре Минска

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  • 25.05.2017, 21:58

Подобная картина — далеко не редкость и в других местах города.

Сегодня утром на площади Независимости можно было наблюдать, как старушка переходила восьмиполосный проспект в неположенном месте, не обращая внимания на сигналы машин. Подобная картина — далеко не редкость и в других местах города, пишет nn.by.

Напомним, что эскалаторы в подземном переходе к ТЦ «Столица» не работают уже который год, а сами подземные переходы для пожилых людей, инвалидов, мамочек с колясками часто являются практически непреодолимым препятствием.

фото из инстаграма Дмитрия Мицкевича

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